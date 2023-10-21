قمة القاهرة للسلام| فرنسا تشيد بجهود مصر فى إيصال المساعدات إلى غزة

قالت وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا إن فرنسا خصصت 10 ملايين دولار لمساعدة الشعب الفلسطيني وسيتم تسليمها للسلطة الفلسطينية.

وأضافت وزيرة خارجية فرنسا خلال قمة القاهرة للسلام أن دولتها على أتم استعداد لمضاعفة المساعدات للوصول بالمساعدات إلى أهالي غزة، كما ندين أفعال حركة حماس لكننا ندعو أيضًا إلى ضرورة منح الفلسطينيين حقوقهم.

وتابعت: “نحيي جهود مصر والأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة”.

وأوضحت وزيرة خارجية فرنسا أنه يجب الاستجابة للتطلعات المشروعة للفلسطينيين والحل المستدام هو حل الدولتين.