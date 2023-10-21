السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: العالم يعي أن مصر هي المدافع الأول عن القضية الفلسطينية

النائب زكي عباس
النائب زكي عباس

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح قمة القاهرة للسلام، حملت رسائل هامة للعالم لحل أزمة القضية الفلسطينية والتأكيد على رفض التهجير القسري للفلسطينيين.

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وأوضح عباس، في تصريحات صحفية له، أن كلمة الرئيس السيسي عبرت عن رغبة الشعب المصري برفض تصفية القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني بإعطائه الحق في تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد النائب زكي عباس، أن كلمة الرئيس السيسي بأن حل القضية الفلسطينية، ليس التهجير، وليس إزاحة شعب بأكمله إلى مناطق أخرى، بل إن حلها الوحيد، هو العدل، بحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة، في تقرير المصير، والعيش بكرامة وأمان، في دولة مستقلة على أرضهم، مثلهم مثل باقي شعوب الأرض.

 العالم يعي أن مصر هي المدافع الأول عن القضية الفلسطينية

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن العالم كله على وعى وادراك كاملين بان مصر كانت ولاتزال وستظل هى المدافع الأول عن القضية الفلسطينية.

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ولفت إلى ضرورة اتحاد كافة دول العالم لاستمرار وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، ووقف إطلاق النار والقصف الإسرائيلي على الفلسطينيين المدنيين العزل، وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وانطلقت اليوم قمة القاهرة للسلام المنعقدة بالعاصمة الإدارية، وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي القمة بمشاركة دولية واسعة.

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ويشارك فى القمة 34 دولة و3 منظمات دولية حتى الآن، وزعماء كلا من قطر، تركيا، اليونان، فلسطين، الإمارات، البحرين، المملكة العربية السعودية، الكويت، العراق، إيطاليا، قبرص، بالإضافة إلى سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، الذى أشاد بالدور المصرى فى الحرص على إيصال المساعدات لقطاع غزة عن طريق معبر رفح.

كما حضر رؤساء وزراء كل من بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، وقبرص، وتركيا والبرازيل، وكذلك حضور المبعوث الخاص لدولة الصين، والبعوث الخاص الأمريكى، ووزير الشئون الخارجية المغربى، ووزير خارجية النرويج، ونائب وزير الخارجية الروسى، ورئيس المجلس الأوروبي.

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