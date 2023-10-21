السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس الفلسطينى فى قمة القاهرة للسلام: لن نرحل ونطالب بحل قضية اللاجئين (تفاصيل)

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبومازن، إن قمة القاهرة للسلام جاءت في ظروف غاية في الصعوبة والقسوة، حيث يواجه الشعب الفلسطيني الأعزل عدوانا غاشما ووحشيا من قبل آلة الحرب الإسرائيلية، التي تنتهك المحرمات والقانون الدولي الإنساني، باستهدافها آلاف المدنيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، والمنشآت دون تمييز، وبخاصة المشافي والمدارس ومراكز إيواء المدنيين الناجين من ويلات الحرب، وقصف بيوتهم. 

txt

قمة القاهرة للسلام.. دبلوماسية ناجحة لإدخال المساعدات لغزة ودعم القضية الفلسطينية

تفاصيل كلمة محمود عباس فى قمة القاهرة للسلام

وحذر الرئيس الفلسطيني، في كلمته اليوم أمام قمة القاهرة للسلام التي تعقد في مصر، من محاولات تهجير الشعب الفلسطيني في غزة إلى خارجها، كما حذر من أي عمليات طرد للفلسطينيين من بيوتهم أو تهجيرهم من القدس أو الضفة الغربية، قائلا: لن نقبل بالتهجير، وسنبقى صامدين على أرضنا مهما كانت التحديات.

وأضاف الرئيس الفلسطيني: "طالبنا منذ اليوم الأول بوقف هذا العدوان الهمجي على الفور، وفتح ممرات إنسانية لإدخال المواد الإغاثية والطبية، وتوفير المياه والكهرباء، ولكنَّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي لم تسمح بذلك. من ناحية أخرى، نحذر من مواصلة اعتداءات قوات الاحتلال وإرهاب المستوطنين ضد المدنيين العُزل في الضفة الغربية والقدس، واعتداءات مجموعات المتطرفين على المقدسات الإسلامية والمسيحية".

وجدد الرئيس الفلسطيني التأكيد على رفضهم الكامل لقتل المدنيين من الجانبين، وإطلاق سراح المدنيين والأسرى والمعتقلين كافة، وأكد أنهم يلتزمون بالشرعية الدولية، والاتفاقيات الموقّعة، ونبذ العنف، واتخاذ الطرق السياسية والقانونية لتحقيق أهدافنا الوطنية. هذه هي سياسات دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وأضاف الرئيس الفلسطيني: هذه هي اللحظة التي يجب على الجميع التحلي فيها بالحكمة والنظرة نحو المستقبل، ونحن نرى أن دوامة العنف تتجدد كل فترة؛ بسبب غياب العدالة، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وهنا نؤكد أنَّ الأمن والسلام يتحققان بتنفيذ حل الدولتين، المستند للشرعية الدولية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، وفق قرار الأمم المتحدة رقم 194، وذلك بضمانات دولية، وجدول زمني محدد للتنفيذ.

وأردف: وإنني أدعو لأنّ يتحمل مجلس الأمن مسئولياته لحماية الشعب الفلسطيني، وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة واعتراف باقي دول العالم بدولة فلسطين، والذهاب إلى مؤتمر دولي للسلام برعاية دولية لتحقيق هدف السلام المنشود.

وتوجه الرئيس الفلسطيني بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعوته واستضافته هذا المؤتمر، كما توجه بالشكر لجميع الأطراف المشاركة، وكل من يقدم يد العون لشعبنا الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة والمصيرية.

الرئيس الفلسطيني غزة العدوان الهمجي عبد الفتاح السيسي مصر

مواد متعلقة

قمة القاهرة للسلام.. محللون عرب: خطوة لإنهاء العدوان على غزة ومنع تصفية القضية الفلسطينية

خبراء عرب لـ«الدستور»: الأمن القومى والسيادة المصرية خط أحمر

سياسي عراقي لـ"الدستور": اتفاقيات أوسلو لم تنصف فلسطين.. والأمل معقود على مصر

الصراع الفلسطينى الإسرائيلى.. انتهاكات مستمرة من الاحتلال وتداعيات كارثية تهدد الجميع

المحاريق لـ"الدستور": المبادرات والاتفاقيات السابقة بشأن فلسطين فشلت.. وقمة القاهرة ستمنع الانهيار

المبادرة العربية للسلام 2002.. رؤية موحدة لدعم القضية الفلسطينية وإرساء السلام بالمنطقة

مستعمرون يقتحمون "الأقصى" بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى

طيران الاحتلال الإسرائيلى يضرب محيط بلدة الناقورة اللبنانية

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث على حساب مصر أبدًا

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب

"دعونا نوجه رسالة أمل".. نص كلمة الرئيس السيسى فى قمة القاهرة للسلام

بعد فشل محاولات التهجير إلى مصر.. أمريكا تفجر مفاجأة بشأن مستقبل غزة

عاجل.. استقالة وزير العدل البلجيكى بعد هجوم بروكسل

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

سُلطة "حماس" الإرهابية لن تخدعنا

محمد عبدالعزيز

فلسطين.. إليكم الحقيقة

علي سعدة

غزة.. إلى أين؟

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

مخاوف كبرى.. قرارات عاجلة بشأن رعايا إسرائيل فى الشرق الأوسط وأوروبا

إسرائيل تحذر رعاياها من السفر لـ3 دول عربية

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب