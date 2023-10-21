السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

جوتيريش أمام قمة القاهرة للسلام: مظالم الشعب الفلسطينى مشروعة

جوتيريش
جوتيريش

"دعونا نوجه رسالة أمل".. نص كلمة الرئيس السيسى فى قمة القاهرة للسلام

أكد أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن مظالم الشعب الفلسطيني مشروعة وطويلة، وأنه لا يمكن تجاهل السياق الأوسع لهذه الأحداث المأساوية من الصراع الطويل الأمد و56 عامًا من الاحتلال الذي لا نهاية له في الأفق، مشيرًا إلى أن القمة تنعقد في قلب منطقة تعاني من الألم وعلى بعد خطوة من الهاوية وفي منطقة من المستحيل ألا تهتز فيها صور المعاناة التي تفطر القلب وتحرق الروح.

وأضاف جوتيريش، فى كلمة له اليوم السبت أمام "قمة القاهرة للسلام" المنعقدة بالقاهرة، أنه خلال زيارته إلى معبر رفح الحدودي أمس شاهد كارثة إنسانية تحدث فى الوقت الحقيقي حيث هناك على الجانب الآخر من الحدود مليونا شخص بدون ماء وطعام ووقود وكهرباء وأدوية بينهم الأطفال والأمهات وكبار السن، لافتًا إلى أن الشاحنات كانت ممتلئة من جهة وبطون فارغة من جهة أخرى.

وأكد الأمين العام أن سكان غزة يحتاجون إلى الالتزام بما هو أكثر من ذلك بكثير، وهو توصيل المساعدات بشكل مستمر إلى غزة بالحجم المطلوب، مضيفًا أنه على الأمم المتحدة أن تعمل دون توقف مع جميع الأطراف لتحقيق ذلك.
ولفت جوتيريش إلى أنه لا يوجد ما يمكنه أن يبرر أيضًا الهجوم الذى شنته حماس، كما لا يمكن لتلك الهجمات أن تبرر أبدًا العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني.

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رئيس المجلس الأوروبى يشكر الرئيس السيسى على عقد قمة القاهرة للسلام


ودعا الأمين العام للمنظمة الدولية إلى احترام القانون الإنساني الدولي بما في ذلك اتفاقيات جنيف وبما يشمله ذلك من حماية المدنيين وعدم مهاجمة المستشفيات والمدارس ومباني الأمم المتحدة التي تؤوي حاليًا نصف مليون شخص، لافتًا إلى أنه يجب أن تكون الأهداف على المدى القريب واضحة وأن يتم تقديم مساعدات إنسانية فورية وغير مقيدة ومستمرة للمدنيين المحاصرين في غزة، والإفراج الفورى وغير المشروط عن جميع الرهائن، وبذل جهود فورية ومخلصة لمنع انتشار العنف الذي يزيد من خطر انتشاره.

ودعا جوتيريش فى كلمته إلى وقف لإطلاق النار لأسباب إنسانية الآن، مؤكدًا أنه لم تكن هناك حاجة إلى الجهود المبذولة أكثر من أى وقت مضى، وأشار إلى أنه بينما يتم التركيز على إنهاء إراقة الدماء إلا أنه لا يجب إغفال الأساس الواقعي الوحيد للسلام والاستقرار الحقيقيين وهو حل الدولتين. 

وأضاف أنه يجب على الإسرائيليين أن يروا احتياجاتهم المشروعة للأمن تتحقق، ويجب أن يرى الفلسطينيون تطلعاتهم المشروعة إلى دولة مستقلة تتحقق وذلك بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقات السابقة.
وشدد جوتيريش على أنه يجب التحرك لإنهاء هذا الكابوس المروع والعمل من أجل بناء مستقبل يليق بأحلام أطفال فلسطين وإسرائيل والمنطقة والعالم. 

انطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة مظالم الشعب الفلسطيني الاحتلال تفطر القلب وتحرق الروح قمة القاهرة للسلام

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