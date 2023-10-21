رئيس وزراء اليونان يوجه الشكر لـ السيسى على عقد قمة القاهرة للسلام 2023

وجه رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على عقد المؤتمر الدولي، وتناول هذه الأزمة في منطقة الشرق الأوسط، قائلًا: نحن أمام أوقات عصيبة تهدد المنطقة، وهذه الجهود مشكورة، ونحن في أمس الحاجة إلى اجتماعنا معًا اليوم لإحلال السلام في المنطقة.

وقال "ميتسوتاكيس" خلال كلمته في افتتاح قمة القاهرة للسلام 2023، اليوم: “علينا أن ندين الأعمال الإرهابية بكل صورها، وأن نعزي من فقد حياتهم، وأن نمنع فقد حياة المدنيين”.

وتابع: “يمكن مناقشة السلام ما دام هناك مدنيون قتلوا في ظروف مروعة، وكذلك مع فقد وتدمير البنية التحتية في غزة”.