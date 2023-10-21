السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ملك الأردن يشكر الرئيس السيسى على قمة القاهرة للسلام لوقف الكارثة الإنسانية

العاهل الأردني الملك
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

توجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بالشكر للرئيس السيسي، خلال كلمته بقمة القاهرة للسلام، بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت.

وقال العاهل الأردني: "أتوجه بالشكر للرئيس السيسي على الدعوة لاجتماعنا في ذلك الوقت العصيب، للعمل فورًا على وقف الكارثة الإنسانية في فلسطين، التي تدفع منطقتنا إلى الهاوية".

وتعقد اليوم السبت قمة القاهرة للسلام 2023، والتي تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين. 

السيسي القاهرة للسلام العاصمة الإدارية الفلسطينيين العاهل الاردني

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