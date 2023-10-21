برلمانية: كلمة الرئيس السيسي بقمة القاهرة للسلام عكست إرادة الشعب المصري

ثمَّنت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عضو البرلمان الدولي، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح فعاليات قمة القاهرة للسلام، بحضور زعماء وقادة العالم، مشيرة إلى أن الكلمة بعثت بالعديد من الرسائل المهمة التي توضح الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وتأكيد الرئيس السيسي، على أن تصفية القضية دون حلٍ عادلٍ للشعب الفلسطيني لن يحدث على حساب مصر، بإرادة كاملة من الشعب المصري الذي يدرك تمامًا واجباته تجاه تحمل المعاناة مع الشعب الفلسطيني الشقيق والوقف بجانبه في الدفاع عن أرضه.

وقالت الدكتورة عايدة نصيف، في بيانٍ لها، إن الرئيس السيسي، وضع أمام العالم الرؤية المصرية المتوازنة التي تستهدف أحياء عملية السلام والحفاظ على استقرار المنطقة والتصدي لأي محاولات زعزعة أمن واستقرار الشعوب العربية، وإدانة الجرائم المرتكبة في حق المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء في فلسطين.

ولفتت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إلى أن تأكيد الرئيس السيسي، على أن الحل في القضية الفلسطينية لن يكون من خلال إزاحة شعب بأكمله إلى أماكن أخرى سواء بالتهجير أو النزوح أو بالقوة العسكرية، ولكن بتحقيق مبادئ العدل القائمة على حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة فى أرض مستقلة وحياة هادئة مستقرة على أراضيهم مثلهم مثل باقي الشعوب العربية.

دبلوماسية مصرية جادة

وأضافت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن هذه القمة تؤكد أن الدبلوماسية المصرية جادة في التعامل مع القضية الفلسطينية ووضعها أولوية عاجلة تحتاج لمزيد من التكاتف وتضافر الجهود للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني الدفاع عن حقوقه المشروعة التي كفلتها لهم القوانين الدولية والمقررات الشرعية التي أكدت أحقيتها في أرضها.