حزب "الكرامة": قمة القاهرة للسلام تعكس أهمية مصر وموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية

قال المهندس محمد سامي، رئيس حزب "الكرامة" والقيادي بالتيار المدني، إن قمة القاهرة للسلام تؤكد الموقف المصري الواضح والثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الحضور المتنوع من قيادات الدول المختلفة يعكس دور مصر وأهميتها كطرف أساسي في التفاوض لحل القضية الفلسطينية.

موقف مصر الثابت

وأشار لـ"الدستور" إلى أن مصر وقيادتها السياسية متمسكة بموقفها الرافض للعدوان الإسرائيلي الغاشم ضد الشعب الفلسطيني، ورفض تهجيرهم قسريًا وتصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر، ورفض التعدي على أمن مصر القومي بإجبار أبناء غزة على النزوح إلى سيناء، وهو الموقف الذي يدعمه الشعب المصري ككل.

وأضاف: "ستعمل القمة على تسهيل وصول وعبور المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية للشعب الفلسطيني"، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي لا يعترف بالحقوق العادلة للشعب الفلسطيني وتطلعاته لدولة حقيقية ينال فيها حريته وهو جوهر الموقف المصري.

ولفت سامي إلى أن القمة ستنظر إلى الممارسات الإجرامية للاحتلال الإسرائيلي والتشدد في رفض تنفيذ ما أقرته التعهدات الدولية التي أقرها القانون والمواثيق الدولية، وهو ما يؤدي إلى غضب فلسطيني وعربي، فلابد بد من تدخل دولي يجبر الاحتلال على تنفيذ التعهدات الدولية.

ورأى رئيس حزب "الكرامة" أن الدور المصري في القضية الفلسطينية مسئول وعلى مستوى الحدث، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية حريصة على أمن واستقرار مصر، وتعي جيدًا حجم الضغوط الاقتصادية والسياسية وتتصرف بوعي حفاظًا على البلاد.

ولفت سامي إلى أن زيارة عدد من كبار مسئولي الدول المختلفة للرئيس عبدالفتاح السيسي، قبيل عقد قمة القاهرة للسلام اليوم، تعبر عن الوزن الحقيقي لمصر سواء من اتصالات زعماء دول وزيارات قادة رفيعى المستوى لمصر.