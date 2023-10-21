بالتزامن مع قمة القاهرة للسلام.. 42 حزبًا سياسيًا للرئيس السيسى: "لست وحدك"

وجّه تحالف الأحزاب المصرية، الذى يضم 42 حزبًا سياسيًا، رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وذلك تزامنًا مع انعقاد قمة القاهرة للسلام اليوم بالقاهرة، والتى دعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لإنقاذ شعب غزة وإقرار سلام شامل وحل القضية الفلسطينية.

مساندة الرئيس السيسي

وجاء نص الرسالة كالتالي: "يساند تحالف الأحزاب المصرية، الذى يضم 42 حزبًا، بكامل أعضائه الرئيس السيسى، وبعد فشل مجلس الأمن على مدار 75 عامًا فى تحقيق السلم والسلام الدولى لفلسطين بسكوته عن ما نراه من إهدار لحقوق الإنسان وتدمير البنية التحتية والمساكن وإزهاق أرواح المدنيين والأطفال وتمزيق أجسادهم" .

وأضافت الرسالة: "قطع المعونات عن أهالينا وإخواتنا الفلسطينيين ومحاولة تهجيرهم وإبعادهم عن ممتلكاتهم بالقوة الغاشمة غير المبررة وغير المتكافئة أدمت قلوب الإنسان والبشرية، وأن الحياة حق للجميع وهبها الله لنا، فلا يجوز إهدارها بالآلة العسكرية المتشوقة للدماء فى مخالفة لحقوق الإنسان والأديان السماوية".

موقف موحد

وتابعت الرسالة: "فإن التحالف يتمنى أن يسمع ويرى اليوم موقفًا موحدًا من زعماء الدول بمؤتمر اليوم بالعاصمة الإدارية بالقاهرة، وأن يتحقق الأمن والأمان والسلم والسلام للدولتين، وأن يكون ثمن ما حدث وثمن الأرواح التي أزهقت هو حياة للمستقبل".

واختتم تحالف الأحزاب المصرية رسالته للرئيس السيسي: "أنت مش لوحدك، معاك مصر و165 مليون راجل".