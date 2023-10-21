السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بمشاركة 31 دولة.. انطلاق "قمة القاهرة للسلام" بعد قليل

قمة القاهرة للسلام
قمة القاهرة للسلام

تنطلق فعاليات قمة القاهرة للسلام بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد قليل، وتبحث تطورات القضية الفلسطينية، إلى جانب مناقشة جذور الصراع التاريخي بين فلسطين وإسرائيلي، والسعي لتفعيل عملية السلام بالمنطقة والبدء في تسوية عاجلة وشاملة للصراع، وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التي تبنتها قمة بيروت عام 2002، بمشاركة إقليمية دولية واسعة، في مقدمتهم السكرتير العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش.

العاهل الأردني يتوجه إلى مصر للمشاركة في قمة القاهرة للسلام

31 دولة و3 منظمات دولية تشارك في قمة القاهرة للسلام

تحضر القمة 31 دولة و3 منظمات دولية حتى الآن، وزعماء كل من قطر، تركيا، اليونان، فلسطين، الإمارات، البحرين، المملكة العربية السعودية، الكويت، العراق، إيطاليا، قبرص، ورؤساء وزراء كل من بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا وقبرص، وتركيا والبرازيل، إلى جانب المبعوث الخاص لدولة الصين، والمبعوث الخاص الأمريكي ووزير الشئون الخارجية المغربي، ووزير خارجية النرويج، ونائب وزير الخارجية الروسى، ورئيس المجلس الأوروبي.

كان مجلس الأمن القومى المصري قد دعا، خلال آخر اجتماع له برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لاستضافة قمة إقليمية ودولية حول القضية الفلسطينية، لبحث إيجاد حل للأزمة والصراع الراهن بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي.

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الرئيس السيسي يصل إلى مقر انعقاد قمة القاهرة للسلام

وترفض مصر أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتعمل بتنسيق مشترك مع أطراف فاعلة في المشهدين الإقليمى والدولى من أجل تنسيق الجهود الدولية، وبحث كل السُبل الممكنة لإنهاء التصعيد الحالى واستعادة آفاق العملية السياسية بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، للوصول إلى حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية يحفظ حقوق الفلسطينيين فى دولتهم.

تأتى دعوة مصر لدول العالم لحضور هذه القمة لإعادة الزخم العالمى للقضية الفلسطينية، بعد تهميش دام لعدة عقود نتيجة عدم قبول الجانب الإسرائيلى بالحل التفاوضى القائم على تفعيل عملية الشرق فى الأوسط على أساس حل الدولتين، فضلًا عن استمرار الجانب الإسرائيلى فى استفزازاته ضد الفلسطينيين باقتحام المسجد الأقصى المبارك، وبناء المزيد من المستوطنات وشن عمليات عسكرية على غزة والضفة والتنكيل بأهالى القدس.

قمة القاهرة للسلام العاصمة الإدارية الجديد القضية الفلسطينية الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين عملية السلام فى ال شرق الأوسط مبادرة السلام العربية انطونيو جوتيريش السكرتير العام للأمم المتحدة

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