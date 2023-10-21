العاهل الأردنى يتوجه إلى مصر للمشاركة فى قمة القاهرة للسلام

غادر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، المملكة الأردنية، متوجها إلى مصر، اليوم السبت، وذلك لترؤس الوفد الأردني المشارك في قمة القاهرة للسلام التي تعقد في إطار الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وفي وقت سابق، توجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى مصر.

قمة القاهرة للسلام

وذكرت وكالة أنباء العالم العربي، نقلا عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن السوداني غادر إلى مصر للمشاركة في قمة القاهرة للسلام المخصصة لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

مستقبل القضية الفلسطينية

وتشهد العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت، انطلاق قمة القاهرة للسلام من أجل بحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، بمشاركة واسعة من جانب زعماء دول وممثلى حكومات من مختلف أنحاء العالم، وذلك استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى.