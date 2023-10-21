السبت 21 أكتوبر 2023
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"الدستور" يرصد لحظة فتح معبر رفح وعبور قوافل المساعدات إلى غزة

قوافل المساعدات إلى
قوافل المساعدات إلى غزة

رصدت كاميرا "الدستور" اللقطات الأولى من فتح معبر رفح، لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وتم فتح معبر رفح لدخول الشاحنات والقوافل التي تضم مساعدات طبية وإنسانية.

المتطوعون يؤدون سجدة شكر لله مع دخول شاحنات المساعدات إلى غزة

وأدى المتطوعون أمام معبر رفح من الجانب المصري سجدة شكر لله مع دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة.

وتجمع مئات الشباب من الفرق الإغاثية أمام بوابات معبر رفح، للتعبير عن فرحتهم ببدء دخول المساعدات من معبر رفح لقطاع غزة.

لقطاع غزة المساعدات الإنسانية مساعدات طبية اللقطات الأولي الدستور الجانب المصري

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