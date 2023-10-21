السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قمة القاهرة للسلام.. الرئيس السيسى يستقبل رئيس الوزراء اليونانى

السيسي يستقبل رئيس
السيسي يستقبل رئيس الوزراء اليوناني

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، بمقر انعقاد قمة القاهرة للسلام 2023، والمنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتعقد، اليوم السبت، قمة القاهرة للسلام 2023، والتي تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والدفع نحو تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط للشروع في تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التى تبنتها قمة بيروت عام 2002، بمشاركة إقليمية دولية واسعة وعدد من الشخصيات الاعتبارية فى العالم، وفى مقدمتهم السكرتير العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش.

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