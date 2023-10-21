السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عضو بالشيوخ: قمة القاهرة للسلام تحشد الدول الإقليمية لدعم تحركات مصر لمعالجة شاملة للقضية الفلسطينية

النائب عادل اللمعي
النائب عادل اللمعي

أكد  النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، أن قمة القاهرة للسلام، المقرر لها اليوم السبت، تعد خطوة في غاية الأهمية من جانب الدولة المصرية لحشد الدول الإقليمية والدولية الفاعلة لدعم التحركات المصرية لمعالجة شاملة للقضية الفلسطينية، وتوفير ممر آمن وعاجل لتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين فى قطاع غزة، بالإضافة إلى التأكيد على الرفض القاطع لأي محاولات ترمى لتصفية القضية الفلسطينية على أساس دعوات النزوح أو سياسات التهجير، والعمل على إعادة الزخم العالمي للقضية الفلسطينية بعد تهميش دام لعدة عقود نتيجة عدم قبول الجانب الإسرائيلى بالحل التفاوضي القائم على تفعيل عملية الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين.

أهمية قمة القاهرة للسلام

وأضاف "اللمعي" أن أهمية قمة القاهرة للسلام أنها شهدت إقبالًا واسعًا مع قادة وزعماء العالم، حيث يشارك فى القمة 31 دولة و3 منظمات دولية حتى الآن، وزعماء كل من قطر، تركيا، اليونان، فلسطين، الإمارات، البحرين، المملكة العربية السعودية، الكويت، العراق، إيطاليا، قبرص، بالإضافة إلى سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورؤساء وزراء كل من بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، وقبرص وتركيا والبرازيل، وكذلك حضور المبعوث الخاص لدولة الصين، والمبعوث الخاص الأمريكي، ووزير الشئون الخارجية المغربي، ووزير خارجية النرويج، ونائب وزير الخارجية الروسي، ورئيس المجلس الأوروبي.

رعاية مصر للقضية الفلسطينية

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن قمة القاهرة للسلام هي تحول كبير فى الدور المصرى بشأن القضية الفلسطينية، حيث لا تكتفى بدور الوسيط، الذي يسعى للتهدئة إلى رعاية القضية الفلسطينية بشكل كامل، في ظل استمرار الجانب الإسرائيلى فى جرائمه سواء في قطاع غزة من قتل للمدنيين العزل وقصف المنشآت المدنية والمستشفيات ودور العبادة، واستفزازاته ضد الفلسطينيين باقتحام المسجد الأقصى المبارك وبناء المزيد من المستوطنات، وشن عمليات عسكرية على غزة والضفة والتنكيل بأهالى القدس.

رفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية 

وأشار "اللمعي" إلى أن الدولة المصرية ترفض بشكل قاطع أى محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، وتتصدى بمنتهى الحسم لمحاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتعمل بتنسيق مشترك مع أطراف فاعلة فى المشهد الإقليمى والدولى من أجل تنسيق الجهود الدولية وبحث كل الطرق لإنهاء التصعيد الحالى والوصول إلى حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية يحفظ حقوق الفلسطينيين فى دولتهم، لافتًا إلى أن قمة القاهرة للسلام أهم حدث دولى لتناول القضية الفلسطينية وستشكل نقطة فارقة فى تاريخ القضية التى تعرضت لانتكاسات.

النائب عادل اللمعي مجلس الشيوخ قمة القاهرة للسلام قطاع غزة القضية الفلسطينية

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