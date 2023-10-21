السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رويترز: قمة القاهرة للسلام محاولة لتجنب حرب إقليمية أوسع نطاقًا

قصف غزة
قصف غزة

قالت وكالة رويترز إن قمة القاهرة للسلام اليوم في مصر، تأتي في محاولة لتجنب حرب إقليمية أوسع نطاقًا لا سيما مع تصاعد الحرب في غزة.

أهمية انعقاد قمة القاهرة للسلام 

وأوضحت رويترز، في تقرير لها، أن مصر افتتحت اليوم قمة مهمة بشأن أزمة فلسطين في محاولة لتجنب حرب إقليمية أوسع نطاقًا.

وتابعت: "تنعقد القمة في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل لشن هجوم بري على غزة في أعقاب عملية طوفان الأقصى التي شنتها الفصائل الفلسطينية من القطاع". 

وعبرت الدول العربية عن غضبها من القصف الإسرائيلي غير المسبوق والحصار على قطاع غزة الذي يسكنه 2.3 مليون نسمة.

وتابعت رويترز أنه قبل وقت قصير من افتتاح قمة القاهرة للسلام بدأت شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية في دخول معبر رفح إلى غزة،  حيث تحاول مصر منذ أيام إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر المعبر، وهو نقطة الوصول الوحيدة التي لا تسيطر عليها إسرائيل.

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CNN: شاحنات الأمم المتحدة ستدخل غزة عبر معبر رفح الإثنين المقبل

تعليق آمال على قمة "القاهرة للسلام" لوقف إطلاق النار فى غزة

وكانت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية قالت إن هناك تعويلًا كبيرًا على قمة القاهرة للسلام، التي تستضيفها مصر اليوم السبت، لبحث التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير، أن الدول الأوروبية تسعى لتجنب الصدام مع قوى الشرق الأوسط بشأن الحرب بين إسرائيل وفلسطين في قمة القاهرة السلام في مصر، والتي تهدد بكشف الانقسامات الصارخة حول الصراع.

ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسي زعماء العديد من الدول لمناقشة الأزمة، لكن الزعماء الأوروبيين منقسمون، لا سيما وأن القمة من المتوقع أن تطالب بوقف إطلاق النار.

وأشار التقرير إلى أن المستشار الألماني أولاف شولتس لن يحضر قمة القاهرة للسلام، في حين كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لا يزال يقيّم ما إذا كان سيفعل ذلك، بحسب ما قال أشخاص مطلعون على خططهم لصحيفة "فاينانشيال تايمز".

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