السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بمشاركة دولية واسعة.. تفاصيل قمة القاهرة للسلام (فيديو)

قمة القاهرة للسلام
قمة القاهرة للسلام

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، تقريرًا حول قمة القاهرة للسلام.

 

قمة القاهرة للسلام:

تعقد في العاصمة الإدارية الجديدة 21 أكتوبر 2023.

تعقد بمشاركة دولية واسعة استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تنعقد في ضوء التصعيد العسكري الخطير في قطاع غزة.

تبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام.

تناقش سبل تكثيف جهود المجتمع الدولي لإحتواء التصعيد بالقطاع.

تبحث تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.

مصر تهدف لوضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته لتحقيق التهدئة.

مصر تهدف لبحث التعامل العاجل على الصعيد الإنساني كأولوية قصوى.

مصر تهدف لإحياء عملية السلام استنادًا إلى حل الدولتين.

مصر تعرب عن أملها بأن تسهم القمة في وقف التصعيد بغزة.

مصر تؤكد أهمية أن تسفر القمة عن مخرجات تسهم في وقف التصعيد.

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