السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اليوم.. قمة القاهرة للسلام تنطلق بمشاركة واسعة من قادة وزعماء العالم

قمة القاهرة للسلام
قمة القاهرة للسلام

تستضيف جمهورية مصر العربية، اليوم السبت، قمة مصر الدولية للسلام، وذلك في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة خفض التصعيد فى قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقًا لـ “"القاهرة الإخبارية".

ياتي ذلك بمشاركة دولية واسعة، والتي بالتزامن مع الجهود الحثيثة المكثفة التى تبذلها مصر من أجل وقف إطلاق النار وتحقيق التهدئة واستئناف عملية السلام والحفاظ علي الحق الفلسطيني فى بناء وطنه.

أبرز الدول المشاركة

وتشارك في القمة دول: "قطر، تركيا، اليونان، سكرتير عام الأمم المتحدة، فلسطين، الإمارات، البحرين، الكويت، السعودية، العراق، إيطاليا، وقبرص".

للسلام العاصمة الإدارية الأراضي الفلسطينية قطاع غزة مصر قطر تركيا اليونان سكرتير عام الأمم المتحدة فلسطين الإمارات البحرين الكويت السعودية العراق قبرص إيطاليا

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