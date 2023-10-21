متحدث الهلال الأحمر لـ"القاهرة الإخبارية": أكثر من 13 ألف مصاب جراء العدوان الإسرائيلى على القطاع

أكد محمد أبو مصباح، المتحدث باسم الهلال الأحمر بغزة، أن أكثر من 13 ألف مصاب جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأضاف “أبومصباح”، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، صباح اليوم السبت،:" نطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف استهداف المستشفيات في غزة".

وأشار إلى أن تهديدات القصف ومطالبات الإجلاء من المحتل، طالت 24 مستشفى قطاع غزة، متابعًا «الحالة النفسية بالمستشفيات صعبة جدًا، وأرسلنا فيديوهات من داخل المستشفيات للهيئات الدولية لرؤية الأوضاع بشكل مباشر، والصورة تقشعر لها الأبدان.. الوضع الآن كارثي".