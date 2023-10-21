السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عاجل.. مراسل "القاهرة الإخبارية": مصر تستعد لإدخال المساعدات إلى غزة وسط تحذيرات خطيرة

مساعدات غزة
مساعدات غزة

قال مصطفى عبد الفتاح، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من رفح، إن منطقة معبر رفح الحدودي بين مصر قطاع غزة تشهد حركة نشطة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، ويأتي هذا في ظل تصاعد الأزمة الصحية في غزة بسبب القصف الإسرائيلي المستمر، حيث ناشدت وزارة الصحة الفلسطينية المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لمنع وقوع مجزرة في مستشفى القدس.

 

وأوضح "عبد الفتاح" في مداخلة بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأولوية الآن في الأحداث الدائرة هي وصول المساعدات الطبية والإنسانية إلى أهالي غزة، نظرًا للضرورة القصوى لتوفير المستلزمات الطبية لمستشفيات غزة، كما أن هناك تفاؤل كبير بشأن دخولها إلى القطاع في الساعات القليلة القادمة.

 

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده تركز على إيصال المساعدات إلى قطاع غزة والعمل على وقف إطلاق النار.

رفح قطاع غزة المساعدات الإنسانية القصف الإسرائيلى وزارة الصحة الفلسطينية مستشفى القدس القاهرة الإخبارية

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