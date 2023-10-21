السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أمين "المبادرة الوطنية الفلسطينية": مخطط الاحتلال لتهجير سكان غزة قسريًا فشل

مصطفى البرغوثي
مصطفى البرغوثي

أكد مصطفى البرغوثي أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية، أن مخطط الاحتلال الإسرائيلي لتهجير سكان غزة قسريًا فشل، مطالبًا بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فورًا.

وأضاف في تصريحات لفضائية “القاهرة الإخبارية”، أن الهجوم البري على غزة لن يكون نزهة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال "البرغوثي" إن "الخطة الإسرائيلية لا تهدف فقط إلى إخلاء غزة وتطهيرها عرقيًا بشكل كامل وإعادة احتلالها، بل ضمها إلى إسرائيل أيضًا".

وأشار الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إلى أن "ما تتعرض له غزة الآن ليس سوى ثلاث جرائم حرب ترتكبها إسرائيل، أولها الحصار والعقاب الجماعي، وهذه جريمة حرب بموجب القانون الدولي، والثانية هي الإبادة الجماعية عن طريق هذا القصف الجوي الرهيب بدون توقف على السكان المدنيين، والثالثة التطهير العرقي، الذي بدأ في الشمال، وهم يخططون لمواصلة ذلك نحو مصر".
 

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