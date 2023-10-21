السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

CNN: شاحنات الأمم المتحدة ستدخل غزة عبر معبر رفح الإثنين المقبل

شاحنات الأمم المتحدة
شاحنات الأمم المتحدة ستدخل غزة عبر معبر رفح

قال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، لشبكة "CNN" الأمريكية، اليوم السبت، إن شاحنات المساعدات العشرين التي دخلت اليوم إلى قطاع غزة عبر معبر رفح كانت تابعة للهلال الأحمر المصري، ومن المتوقع أن تدخل شاحنات المساعدات التابعة للأمم المتحدة إلى غزة عبر الحدود يوم الإثنين.

تفاصيل فتح معبر رفح 

وأوضحت "CNN" أنه تم فتح معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر، مما سمح بدخول شاحنات الإسعافات الأولية إلى القطاع المحاصر يوم السبت، ودخلت قافلة مكونة من 20 شاحنة من مصر بعد أسبوع من المفاوضات التي ضمت الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل والأمم المتحدة.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، في وقت سابق، أن أكثر من 200 شاحنة تحمل ما يقرب من 3000 طن من المساعدات الحيوية تمركزت بالقرب من المعبر لعدة أيام قبل السماح لبعضها بالمرور.

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وقالت "CNN" إن الكثيرين في قطاع غزة يعانون من نقص المياه والغذاء، ودعا العاملون في المستشفيات إلى توفير الإمدادات الطبية الحيوية لعلاج المصابين في الهجمات، بالإضافة إلى الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية اللازمة لتشغيل المستشفيات.

ويقول عمال الإغاثة إن الإمدادات التي تحملها الشاحنات العشرون ستكون جزءًا صغيرًا مما يحتاجه سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة.

إسرائيل تحذر رعاياها من السفر لـ3 دول عربية

وحذر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم، من السفر إلى المغرب والأردن ومصر، فيما دعت رعاياها في الشرق الأوسط إلى مغادرته والعودة إلى الأراضي المحتلة.

وتم رفع مستوى التحذير لمصر (بما في ذلك سيناء) والأردن إلى المستوى 4، والتوصية للمتواجدين هناك حاليًا بمغادرتها في أسرع وقت ممكن، حسبما ذكرت وكالة "معا" الإخبارية.

وتم رفع تحذير السفر للمغرب إلى المستوى 3، وأوصى مجلس الأمن القومي بتجنب السفر غير الضروري إلى هذا البلد.

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