أستاذ علاقات دولية: قمة القاهرة للسلام جاءت لوقف التصعيد فى غزة

قالت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، إن انعقاد قمة القاهرة للسلام مهم للغاية، بسبب تفاقم الأوضاع في غزة والمنطقة، مشددة على أنه لا يمكن المساس بـ3 مسارات أساسية، ومن المتوقع أن يتم الحديث فيها خلال قمة القاهرة للسلام والبناء عليها كخارطة طريق مستقبلية.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن القمة جاءت لتجميع رؤية واضحة من قادة العالم على المستويين الإقليمي والدولي؛ لوقف التصعيد في قطاع غزة، وتكثيف دخول المساعدات.

وأوضحت أستاذ العلاقات الدولية أن المسارات التي تتخذها القمة هي ما يتعلق بخفض التصعيد وإيقاف هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على غلاف غزة سواء شمالًا أو جنوبًا، مشيرة إلى أنه جرى خلال الساعات الماضية هجوم مكثف على الجنوب خاصة خان يونس، وحتى وقتنا هذا يتم القصف.