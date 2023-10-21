السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تفوق نسبي لأرسنال أمام تشيلسي في تاريخ المواجهات قبل قمة الدوري الإنجليزي

مباراة تشيلسي وأرسنال
مباراة تشيلسي وأرسنال

تنطلق اليوم السبت، القمة النارية بين ناديي تشيلسي وأرسنال في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد فريق تشيلسي لخوض مواجهة قوية وشرسة أمام نظيره أرسنال، في قمة نارية ستُقام على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة تشيلسي ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي، اليوم السبت، في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تاريخ مواجهات تشيلسي وأرسنال قبل قمة الدوري الإنجليزي

وبهذا الصدد، نستعرض لكم تاريخ مواجهات تشيلسي وأرسنال، قبل القمة المرتقبة بين الفريقين في الدوري الإنجليزي، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم رقم 160 في تاريخ مواجهات تشيلسي وأرسنال في مختلف المسابقات.

- والتقى الفريقان في 159 مباراة من قبل، حقق خلالهم تشيلسي الفوز في 53 مباراة، مقابل 64 انتصارًا لفريق أرسنال، بينما تعادلا في 42 مواجهة.

- وخلال هذه المواجهات، سجل لاعبو تشيلسي 217 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 227 هدفًا من قِبل لاعبي أرسنال.

- وعلى الصعيد المحلي، فقد تقابل الفريقان في 62 مباراة، حقق خلالهم تشيلسي الفوز في 20 مباراة، مقابل 25 انتصارًا لفريق أرسنال، بينما تعادلا في 17 مواجهة.

- وخلال هذه المواجهات، سجل لاعبو تشيلسي 83 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 85 هدفًا من قِبل لاعبي أرسنال.

- وكانت آخر مباراة حقق فيها تشيلسي الفوز على أرسنال في الدوري الإنجليزي، في المباراة التي أقيمت يوم 22 أغسطس لعام 2021، تلاها ثلاث مباريات في البريميرليج خلال الموسمين الماضيين، ولكن انتهت بفوز أرسنال. 

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ترتيب تشيلسي وأرسنال في الدوري الإنجليزي

- يتواجد فريق تشيلسي، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، حاليًا في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 11 نقطة.

- بينما يتواجد فريق أرسنال، تحت قيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري  الإنجليزي الممتاز برصيد 20 نقطة، خلف توتنهام هوتسبير المتصدر بفارق الأهداف فقط.

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