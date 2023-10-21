جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 21-10-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 21-10-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم مباراة ليفربول ضد إيفرتون في "ديربي الميرسيسايد"، و مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون، مباراة تشيلسي ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني.

كذلك تُقام ثلاث مباريات في دوري نايل، وهي مباراة الزمالك ضد سموحة، مباراة إنبي ضد البنك الأهلي، بجانب مباراة بلدية المحلة ضد الاتحاد السكندري.

مواعيد مباريات اليوم في دوري نايل "الدوري المصري" والقنوات الناقلة

- مباراة بلدية المحلة ضد الاتحاد السكندري: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة ON Time Sports 2 HD.

- مباراة إنبي ضد البنك الأهلي: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports 2 HD.

- مباراة الزمالك ضد سموحة في دوري نايل: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports 1 HD.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي: في الساعة الثانية والنصف ظهرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1.

- مباراة بورنموث ضد وولفرهامبتون: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD Xtra 1.

- مباراة برينتفورد ضد بيرنلي: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD Xtra 2.

- مباراة نوتينجهام فورست ضد لوتون تاون: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD Xtra 3.

- مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1.

- مباراة نيوكاسل يونايتد ضد كريستال بالاس: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2.

- مباراة تشيلسي ضد أرسنال: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1.

- مباراة مانشستر يونايتد ضد شيفيلد يونايتد: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- مباراة ريال سوسيداد ضد ريال مايوركا: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3.

- مباراة خيتافي ضد ريال بيتيس: في الساعة الخامسة والربع عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3.

- مباراة إشبيلية ضد ريال مدريد: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3.

- مباراة سيلتا فيجو ضد أتلتيكو مدريد: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

- مباراة هيلاس فيرونا ضد نابولي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

- مباراة تورينو ضد إنتر ميلان: في تمام الساعة السابعة مساءً.

- مباراة ساسولو ضد لاتسيو: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

- مباراة دارمشتات ضد لايبزيج: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

- مباراة فرايبورج ضد بوخوم: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

- مباراة هوفنهايم ضد آينتراخت فرانكفورت: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

- مباراة يونيون برلين ضد شتوتجارت: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

- مباراة فولفسبورج ضد باير ليفركوزن: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

- مباراة ماينتز ضد بايرن ميونخ: في الساعة السابعة والنصف مساءً.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

- مباراة باريس سان جيرمان ضد ستراسبورج: في تمام الساعة السادسة مساءً.

- مباراة نيس ضد أولمبيك مارسيليا: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

- مباراة النصر ضد ضمك: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة SSC1 SD.

- مباراة الحزم ضد الرائد: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة SSC EXTRA 1 HD.

- مباراة الشباب ضد الطائي: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة SSC EXTRA 1 HD.

- مباراة الأهلي ضد الوحدة: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة SSC1 SD.