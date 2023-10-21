الزمالك يواجه سموحة بحثا عن الفوز الثاني في دوري نايل

يسعى الزمالك لتحقيق فوزه الثاني في مسابقة دوري نايل، عندما يواجه فريق سموحة في السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة في الأسبوع الرابع للمسابقة .

الزمالك جمع خمس نقاط من الفوز على البنك الأهلي والتعادل مع بيراميدز والمقاولون، ورغم غياب محمد عواد حارس المرمى بسبب الإيقاف لطرده في مباراة البنك الأهلي إلا أن صفوف الفريق مكتملة بعد شفاء يوسف أوباما.

تجهيز اللاعبين غير المنضمين للمنتخبين الوطني والأوليمبي

وحرص الجهاز الفني للزمالك بقيادة الكولومبي خوان أوسوريو على تجهيز لاعبيه الذين لم ينضموا للمنتخبين الوطني والأوليمبي خلال فترة الأجندة الدولية، وأكد للاعبيه أنه لابديل عن الفوز في المباريات الثلاث التي سيلعبها الفريق قبل توقف الدوري في نوفمبر المقبل لتصحيح أوضاعه والوصول لقمة الدوري خاصة أن النادي سيشهد حالة من الاستقرار بعد انتخاب مجلس الإدارة الجديد .

وركز أوسوريو خلال التدريبات على استغلال بطء مدافعي سموحة والهجوم من الجانبين، عن طريق مصطفى شلبي وأحمد سيد زيزو مع فرض رقابة صارمة على المغربي لحسن دحدوح وحسام حسن أبرز مصادر الخطورة في فريق سموحة .

وحرص الجهاز الفني على إبعاد اللاعبين عن أجواء الانتخابات حيث أدى تدريباته بملعب الترسانة ودخل معسكرا مغلقا أمس، تم خلاله عقد جلسة بين اللاعبين تعاهدوا خلالها على تحقيق الفوز خاصة أن موقف الفريق في الدوري لا يحتمل فقدان نقاط جديدة.

قائمة الزمالك لمباراة سموحة

واختار الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني للزمالك 20 لاعبا في قائمة المباراة، وهم : محمد صبحي وعبد الرحمن نفاد وحمزة المثلوثي وعمر جابر ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومصطفى الزناري ومحمد طارق وأحمد أبوالفتوح وحاتم سكر و نبيل عماد "دونجا" ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبد الله "نيمار" وأحمد سيد "زيزو" وشيكابالا وإبراهيم نداي ويوسف أوباما ومصطفى شلبي وناصر منسي وسيف الجزيري.

وشهدت القائمة غياب محمد عواد لطرده في مباراة البنك الأهلي وحسام عبد المجيد.

في المقابل جمع فريق سموحة بقيادة أحمد سامي 7 نقاط من التعادل مع الجونة 1-1 ثم الفوز على بلدية المحلة بهدفين نظيفين وعلى المقاولون 2-1 ويسعى لمواصلة نتائجه الايجابية للبقاء بين الكبار في مقدمة جدول الدوري .

21 لاعبا في قائمة سموحة

واختار أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة 21 لاعبا في قائمة المباراة، وهم الهاني سليمان ومحمد أشرف وحسين تيمور ومحمد المغربي وأحمد عبد الحكم وشريف رضا ومحمود وحيد وأحمد جمال ولحسن دحدوح وحسين فيصل ومحمد عصام وإسلام جابر وحمدي علاء ومصطفى البدري ومحمد مصطفى ميدو وأحمد خالد وعمرو قلاوة وعبد اللطيف بن قسو وودوكو دودو وفادي فريد وحسام حسن.

يدير المباراة محمد يوسف، ويساعده أحمد صلاح،وهشام الدسوقي، ومعهم محمود منصور حكما رابعا، وأحمد الغندور حكم فيديو، ومصطفى مدحت مساعد حكم فيديو.