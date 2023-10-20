سيراميكا كليوباترا يهزم الداخلية برباعية في دوري نايل

اكتسح سيراميكا كليوباترا ضيفه الداخلية 4 / صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري نايل لكرة القدم.

وتقدم سيراميكا في الدقيقة الثامنة عبد محمود عبد الحافظ، قبل أن يضيف محمد إبراهيم الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 22.

وفي الدقيقة 34 سجل أحمد قندوسي الهدف الثالث لسيراميكا، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الرابع بعد ذلك بدقيقتين.

ورفع سيراميكا كليوباترا رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الداخلية عند ثلاث نقاط في المركز الثالث عشر.

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أحداث المباراة

فريق سيراميكا كليوباترا استهل المباراة بضغط قوي وتمكن من التقدم بعد 8 دقائق عن طريق محمود زلاكا بعد تمريرة من أحمد قندوسي وضعت محمود زلاكة في انفراد بالمرمى فسدد الاخير كرة ساقطة أعلى الحارس محمود الزنفلي المتقدم عن مرماه سكنت المرمى الخالي.

في الدقيقة 14 فاصل من المراوغات من صديق أوجولا من منتصف الملعب في اتجاه منطقة جزاء الداخلية انهاه بتسديدة قوية ابعدها الحارس محمود الزنفلي عن مرماه.

ركلة جزاء لسيراميكا بعد اعاقة من ألان تشامبادي لمحاولة مرور صديق أوجولا يسار منطقة الجزاء.

نجح محمد إبراهيم من تسديد ركلة الجزاء بنجاح في الشباك في الدقيقة 22.

وفي الدقيقة 35 سجل أحمد القندوسي الهدف الثالث بعد فاصل من الكرات المتبادلة بين أقدام لاعبي سيراميكا وصلت إلى محمد ابراهيم يمين منطقة الجزاء فمرر كرة ارضية قابلها أحمد قندوسي بتسديدة من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت منتصف المرمى.

وبعد دقيقة واحدة أضاف القندوسي الهدف الثاني له والرابع لفريق سيراميكا بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت أقصى يسار المرمى.