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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جون إبيوكا يقود هجوم سيراميكا كليوباترا أمام الداخلية بدوري نايل

جون إبيوكا
جون إبيوكا

أعلن أيمن الرمادي، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الداخلية، بدوري نايل.

موعد مباراة سيراميكا والداخلية بدوري نايل (2023/2024)

ويواجه سيراميكا كليوباترا نظيره الداخلية، في تمام الثامنة مساء اليوم الجمعة، على ستاد الجبل الأخضر، في ثاني لقاءات الجولة الرابعة بدوري نايل (موسم 2023/2024).

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الداخلية بدوري نايل

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني. 

خط الوسط: محمد إبراهيم - أحمد القندوسي - محمد عادل - صديق أوجولا - محمود زلاكة.

خط الهجوم: چون ايبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - چاستيس ارثر - محمد كناريا - محمد توني - محمد عنتر - عبد الرحمن البانوبي - عبد الرحمن بودي - صامويل امادي - أحمد ياسر ريان.

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الداخلية بدوري نايل 

القنوات الناقلة لمباراة سيراميكا كليوباترا والداخلية بدوري نايل (2023/2024)

تنقل مباراة سيراميكا كليوباترا والداخلية، في الجولة الرابعة من دوري نايل، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة، عبر أحدى قناتيها.

موقف سيراميكا كليوباترا بدوري نايل (موسم 2023/2024)

استهل سيراميكا كليوباترا، مواسمه الحالي (2023/2024) بالهزيمة أمام الاتحاد السكندري بهدف نظيف، ثم التعادل الإيجابي مع فاركو في الجولة الماضية بنتيجة 2/2.

ويمتلك سيراميكا كليوباترا مباراة مؤجلة أمام الأهلي في الجولة الثانية، تقام في وقت لاحق.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع عشر بجدول ترتيب دوري نايل، برصيد نقطة يتيمة، حيث لم يعرف طعم الفوز حتى الآن.

حكام مباراة سيراميكا كليوباترا والداخلية بدوري نايل (موسم 2023/2024)

يقود مباراة سيراميكا كليوباترا والداخلية، في الجولة الرابعة بدوري نايل، طاقم تحكيميا مكون من إبراهيم محمد حكما للساحة، ويعاونه وائل شعبان حكم مساعد أول، وكريم السعيد حكم مساعد ثان، ومعهم جلال أحمد حكما رابعا ومحمد عباس قابيل حكم فيديو وعلاء صبري مساعد حكم فيديو.

حكام مباراة سيراميكا كليوباترا والداخلية بدوري نايل 
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