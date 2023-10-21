دوري نايل.. إنبي يواجه البنك الأهلي في مباراة البحث عن الفوز الأول

يستضيف إنبي نظيره البنك الأهلي في السابعة مساء اليوم، بملعب بتروسبوت، في الأسبوع الرابع لمسابقة دوري نايل.

تامر مصطفى يعالج أزمة العقم التهديفي لانبي

الفريقان كانت بدايتهما سيئة وعلى العكس المتوقع حيث جمع انبي نقطة واحدة من ثلاث مباريات بالتعادل مع طلائع الجيش بدون أهداف والهزيمة أمام الداخلية وبيراميدز بنتيجة واحدة 1- صفر. وحرص تامر مصطفى المدير الفني للفريق البترولي خلال فترة توقف الدوري على ايجاد حلول لأزمة العقم التهديفي خاصة أن الفريق هو الوحيد في الدوري الذي لم يسجل أى هدف.

ويسعى فريق انبي للاستفادة من تراجع نتائج البنك الأهلي وتحقيق الانتصار الأول والوصول للنقطة الرابعة خاصة أن دفاعه قوي ولم تهتز شباكه سوى مرتين في ثلاث مباريات .

فريق البنك الأهلي لم يكن أفضل حالا ويتواجد في المركز الأخير بدون نقاط بعد هزيمته أمام طلائع الجيش بهدفين نظيفين وأمام بيراميدز بهدف دون رد وأمام الزمالك 1-2 ويسعى لتحقيق فوزه الأول والابتعاد عن المركز الأخير.

20 لاعبا في قائمة البنك الأهلي

القبرصي بابا فاسيليو المدير الفني لفريق البنك الأهلي اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم : محمد أبوجبل وحسن شاهين وأيمن أشرف وإسحاق يعقوب ومحمود الجزار وسعيدو سيمبوري ومعاذ الحناوي ومحمد بسيوني وعماد فتحى وأحمد النادرى وسيرجى أكا ومحمود سيد وأحمد مدبولى وأحمد سعيد ومحمد عبد اللطيف جريندو وإبراهيم حسن وأحمد ياسر وكريم بامبو ومحمود قاعود وأسامة فيصل.

وشهدت القائمة عودة محمود الجزار بينما يغيب محمد فتحي بسبب الإيقاف بعد طرده في المباراة الأخيرة أمام الزمالك .

يدير المباراة وليد عبد الرازق ويساعده محمود عبد السميع وأحمد رشدي ومعهم محمود وفا حكما رابعا ومحمد نهاد حكم فيديو وأحمد حمدي مساعد حكم فيديو.