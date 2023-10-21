السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس كوريا الجنوبية يبدأ زيارتين رسميتين إلى السعودية وقطر

رئيس كوريا الجنوبية
رئيس كوريا الجنوبية

 أعلن المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، أنه من المقرر أن يبدأ الرئيس يون سيوك-يول اليوم السبت سلسلة من الزيارات الرسمية إلى المملكة العربية السعودية وقطر، والتي تستغرق 5 أيام.

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وذكر المكتب الرئاسي - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - أن الرئيس يون سيكون أول رئيس كوري جنوبي يقوم بزيارة دولة إلى أي من البلدين.

وفي المحطة الأولى من رحلته، سيزور الرئيس الكوري الجنوبي العاصمة السعودية الرياض من السبت إلى الثلاثاء، وسيعقد قمة مع ولي العهد السعودي رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان آل سعود، قبل حضور مختلف الفعاليات الاقتصادية، بحسب البيان. 

وسيرافق الرئيس يون وفد أعمال يضم 130 عضوا إلى السعودية، ووفد أعمال يضم 59 عضوا إلى قطر، كما سترافقه في الرحلة السيدة الأولى كيم كيون-هي.

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وسيضم الوفد إلى الرياض لي جيه-يونج الرئيس التنفيذي لشركة "سامسونج" للإلكترونيات، وجونج أوي-سون الرئيس التنفيذي لمجموعة "هيونداي موتور"، وهوه تيه-سو رئيس مجموعة "جي إس" وغيرهم من قادة التكتلات الاقتصادية.
 

كانت قد أدانت كوريا الشمالية، امس الجمعة، وصول القاذفة الأمريكية بي-52 إلى كوريا الجنوبية، وهددت بأن الأصول الاستراتيجية الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية ستصبح "الأهداف الأولى للتدمير"

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية عن وسائل إعلام رسمية شمالية القول إن "الولايات المتحدة ستدرك جيدًا أن شبه الجزيرة الكورية في حالة حرب بموجب القانون، وأن أصولها الاستراتيجية المنتشرة على أراضي الدول العميلة لها هى أول أهداف التدمير".

أضافت: "من الأفضل للولايات المتحدة أن تفهم في وقت مبكر أنه كلما تكرر سوء التقدير، اقتربت اللحظة الحرجة للقارة الأمريكية بشكل يائس".

جاءت انتقادات بيونج يانج ردا على هبوط القاذفة النووية، وهي أصل أمريكي استراتيجي رئيسي، في قاعدة جوية في كوريا الجنوبية، يوم الثلاثاء، لأول مرة، في استعراض للقوة ضد التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.

الكوري الجنوبي الرئيس يون سيوك-يول المملكة العربية السعودية قطر ولي العهد السعودي السعودية

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