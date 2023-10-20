أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الجمعة، عن أنه تم البدء في إجراء مناورات عسكرية مشتركة عالية التقنية مع بريطانيا، وذلك وسط جهود لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهابط أن التدريبات المقرر استمرارها 11 يومًا، بدأت الثلاثاء الماضي في المركز الكوري للتدريب القتالي (KCTC)، وهو عبارة عن منشأة تستخدم تقنيات متقدمة للتدريبات الأرضية الواقعية، في إنجي، على بعد 165 كيلومترًا شرق سول.

كوريا الجنوبية وبريطانيا تجريان تدريبات عسكرية عالية التقنية

وحشدت التدريبات أكثر من 4000 جندي، بما في ذلك وحدة الحرس الاسكتلندي التابعة للجيش البريطاني، بالإضافة إلى حوالي 270 قطعة من المعدات القتالية، مثل الدبابات والمروحيات والطائرات المسيرة.

وقال الجيش إن التدريبات تضمنت جزأين مدة كل منهما ثلاثة أيام من عمليات الهجوم والدفاع المنفصلة ضد وحدة متخصصة وركزت على تعزيز القدرات القتالية للقوات.

وأضافت أن المشاركة الأخيرة للقوات البريطانية في التدريبات تمثل زيادة مقارنة بالعام الماضي، عندما شاركت بوحدة على مستوى الفصيلة.

كوريا الجنوبية أعلنت أنها ستقدم مساعدات إنسانية للمدنيين في قطاع غزة

ويذكر أن كوريا الجنوبية أعلنت عن أنها ستقدم مساعدات إنسانية للمدنيين في قطاع غزة، بحسب ما ذكرت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأكدت وزارة الخارجية في سيئول أن الحكومة الكورية الجنوبية ستقدم مليوني دولار مساعدات للمدنيين ولدعم الحاجات الإنسانية بسبب الصراع بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، مشيرة إلى أن الدعم سيتم توفيره عبر منظمات دولية، وستجري مشاورات وثيقة مع المنظمات ذات الصلة لاستخدامه لأغراض إنسانية.

قالت الحكومة الكورية الجنوبية، إنه لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار للكوريين الجنوبيين في إسرائيل، منذ أن تعرضت لهجوم "حماس" أمس.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، إنه حتى الساعة الحادية عشرة صباحًا، لم نتلق أي تقارير بشأن تعرض المواطنين الكوريين الجنوبيين لأضرار بسبب الهجوم، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية.

ونشرت الوزارة إشعارًا على موقعها الإلكتروني، أمس، ينصح الكوريين الجنوبيين المقيمين أو المسافرين في المنطقة بتوخي الحذر حفاظًا على سلامتهم، حال وقوع هجمات صاروخية.