الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بيان قمة الرياض: إدانة جميع الهجمات ضد المدنيين فى غزة ودعوة الأطراف المعنية لوقف دائم لإطلاق النار

غزة
غزة

 أدان بيان "قمة الرياض" بين دول مجلس التعاون الخليجي، ورابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، جميع الهجمات ضد المدنيين في غزة، داعيًا جميع الأطراف المعنيين لوقف دائم لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات الإغاثة. 

وتبادل القادة المشاركون في القمة -حسبما أفادت قناة (السعودية) الإخبارية، اليوم الجمعة- وجهات النظر، وأعربوا عن بالغ القلق حيال تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط واتفقوا على الآتي: 

- إدانة جميع الهجمات ضد المدنيين ودعوة جميع الأطراف المعنية لوقف دائم لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات الإغاثة وغيرها من الضروريات والخدمات الأساسية بأعلى قدر من الفعالية والكفاءة، بالإضافة إلى استعادة الكهرباء والماء والسماح بإيصال الوقود والغذاء والدواء دون عوائق إلى جميع أنحاء غزة. 

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- دعوة جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين والامتناع عن استهدافهم والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وخصوصًا مبادئ وأحكام اتفاقية جنيف بشأن حماية المدنيين. 

- الدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن والمعتقلين المدنيين، خاصة النساء والأطفال والمرضى وكبار السن.

- حث جميع الأطراف المعنية على العمل من أجل التوصل إلى حل سلمي للصراع وفقًا لحل الدولتين على أساس حدود ما قبل الرابع من يونيو عام 1967، بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. 

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- دعم مبادرة المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط بالتعاون مع مصر والأردن وحل النزاع بين إسرائيل وجيرانها، وفقًا للقانون الدولي وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. 

 

السعودية ترفض استهداف المدنيين

كان قد أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، رفض المملكة القاطع لاستهداف المدنيين في غزة بأي شكل وتحت أي ذريعة. 

وقال بن سلمان خلال افتتاح قمة "الرياض"، بين دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة دول جنوب شرقي آسيا "أسيان": "يؤلمنا في الوقت الذي نجتمع فيه ما تشهده غزة من عنف متصاعد يدفع ثمنه المدنيون الأبرياء، ونؤكد رفضنا القاطع لاستهداف المدنيين تحت أي ذريعة كانت"، مشددًا على ضرورة وقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية التي تمس حياتهم اليومية. 

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