الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس وزراء بريطانيا يلتقى ولى العهد السعودى فى الرياض

ريشي سوناك
ريشي سوناك

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في الرياض.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التقي برئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك في الرياض.

وأكد المشاركون في المؤتمر العربي السادس والعشرين للمسئولين عن مكافحة الإرهاب، أهمية مشاركة الدول الأعضاء في كل اللقاءات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة التطرف والإرهاب، مشددين على ضرورة تعزيز علاقات التعاون والتنسيق الأمني العربي في مواجهة الإرهاب والحد من تداعياته في المنطقة العربية.

مجلس وزراء الداخلية العرب

ودعا المشاركون- في المؤتمر الذي عقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس- الدول الأعضاء، إلى اتخاذ موقف موحد من القضايا المطروحة، بالتنسيق مع ممثلي الأمانة العامة للمجلس، وكذلك الاستمرار في مشاركة التجارب المميزة والممارسات الفضلى في مجال مكافحة الإرهاب مع الدول الأعضاء.

وسترفع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة للمجلس، لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.

المؤتمر العربى لمكافحة الإرهاب

وكان المؤتمر العربي السادس والعشرون للمسئولين عن مكافحة الإرهاب، قد اختتم أعماله في تونس، بمشاركة المسئولين عن مكافحة الإرهاب في وزارات الداخلية العربية، وممثلين عن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، وآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي (الأفريبول)، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون "اليوروبول"، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتدريب على إنفاذ القانون "سيبول"، والمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون، ومشروع مكافحة الإرهاب والعدالة الجنائية التابع للمفوضية الأوروبية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الرياض

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