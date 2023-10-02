الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": مناوشات بين الجيش السودانى و"الدعم السريع" وقصف بمنطقتى الرياض والصحافة

مناوشات بين الجيش
مناوشات بين الجيش السوداني و"الدعم السريع"

رصد محمد إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من السودان، آخر التطورات في الخرطوم، وقال: "إن القصف مستمر في منطقة الرياض والصحافة"، وهذه المناطق تشهد تواجدًا كبيرًا من قوات الدعم السريع. 

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية، خلال مداخلة هاتفية، أن منطقة الرياض التي تقع شرق العاصمة الخرطوم ومنطقة الصحافة التى تقع جنوبًا، تشهدان قصف ومناوشات بين الجيش والدعم السريع. 

وتابع المراسل أن دخول الجيش إلى هذه المناطق يعد انتصارًا  كبيرًا، خصوصًا أن هذه المناطق تكثر بها قوات الدعم السريع، إلى جانب ذلك أنها يتواجد فيها معسكر الدعم المركزي، والمدرعات وكلفة أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة من المناطق الهامة بالنسبة إلى الجيش السوداني.

آخر التطورات في السودان

تستمر المواجهات بين الجيش السوداني والدعم السريع في محيط القيادة العامة للجيش في الخرطوم، وتبادل الجانبان القصف المدفعي، وسمع دوي الانفجارات وتصاعدت أعمدة الدخان، فيما استهدفت مسيرات تابعة للجيش مواقع للدعم السريع بحي المنشية شرق بالخرطوم.

القاهرة الإخبارية السودان منطقة الرياض والصحافة القصف الدعم السريع الجيش السوداني

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