مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح: سماع دوى انفجارات عنيفة فى الداخل الفلسطينى

قال مصطفى عبد الفتاح، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من رفح، إن هناك سماع دوي انفجارات عنيفة في الداخل الفلسطيني.

جاء ذلك خلال نبأ عاجل منذ قليل لفضائية "القاهرة الإخبارية".

وكان قد قال مصطفى عبد الفتاح، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من رفح، إن منطقة معبر رفح الحدودي بين مصر قطاع غزة تشهد حركة نشطة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، ويأتي هذا في ظل تصاعد الأزمة الصحية في غزة بسبب القصف الإسرائيلي المستمر".