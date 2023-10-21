السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح: سماع دوى انفجارات عنيفة فى الداخل الفلسطينى

قصف قطاع غزة
قصف قطاع غزة

 قال مصطفى عبد الفتاح، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من رفح، إن هناك سماع دوي انفجارات عنيفة في الداخل الفلسطيني.

 

جاء ذلك خلال نبأ عاجل منذ قليل لفضائية "القاهرة الإخبارية".

 

وكان قد قال مصطفى عبد الفتاح، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من رفح، إن منطقة معبر رفح الحدودي بين مصر قطاع غزة تشهد حركة نشطة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، ويأتي هذا في ظل تصاعد الأزمة الصحية في غزة بسبب القصف الإسرائيلي المستمر".

القاهرة الإخبارية رفح

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