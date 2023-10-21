داليا عبد الرحيم: الدعوة لقمة القاهرة للسلام نتيجة لدور مصر الكبير فى المنطقة العربية

أعلنت الدكتورة داليا عبدالرحيم، الكاتبة الصحفية، عن دعمها للقضية الفلسطينية، ومصر قدرها هو قدر الكبار الذين يحملون على عاتقهم مشاكل الأشقاء، وبالتالي فإن مصر دائمًا تأخذ القضية الفلسطينية على عاتقها، وهو ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن مصر هي أم القضايا.

وأضافت الدكتورة داليا عبدالرحيم، خلال لقائها عبر فضائية extra news، أن دعم القضية الفلسطينية ليس بجديد على مصر ولا على القيادة السياسية، لافتة إلى أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لقمة القاهرة للسلام والتي استجاب لها 31 دولة سواء كانت أمريكا أو دول أوروبية أو الدول العربية ودول الخليج، هو نتيجة لدور مصر المحوري في المنطقة العربية ويعكس مدى التأثير الكبير لمصر وسياساتها الخارجية التي تعمل بشرف في زمن عزّ فيه الشرف.

أهداف قمة القاهرة للسلام

وأوضحت أن قمة القاهرة للسلام، هي دعوة للسلام يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي غدًا من العاصمة الإدارية الجديدة، لافتة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا إلى هذه القمة أملًا أن تهدأ الأوضاع ويتم وقف إطلاق النار بشكل كامل وأن يتم السماح للمساعدات الإنسانية والإغاثية بالدخول إلى قطاع غزة.