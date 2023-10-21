السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

داليا عبد الرحيم: الدعوة لقمة القاهرة للسلام نتيجة لدور مصر الكبير فى المنطقة العربية

الدكتورة داليا عبدالرحيم
الدكتورة داليا عبدالرحيم

أعلنت الدكتورة داليا عبدالرحيم، الكاتبة الصحفية،  عن دعمها للقضية الفلسطينية، ومصر قدرها هو قدر الكبار الذين يحملون على عاتقهم مشاكل الأشقاء، وبالتالي فإن مصر دائمًا تأخذ القضية الفلسطينية على عاتقها، وهو ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن مصر هي أم القضايا. 

 

وأضافت الدكتورة داليا عبدالرحيم، خلال لقائها عبر فضائية extra news، أن دعم القضية الفلسطينية ليس بجديد على مصر ولا على القيادة السياسية، لافتة إلى أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لقمة القاهرة للسلام والتي استجاب لها 31 دولة سواء كانت أمريكا أو دول أوروبية أو الدول العربية ودول الخليج، هو نتيجة لدور مصر المحوري في المنطقة العربية ويعكس مدى التأثير الكبير لمصر وسياساتها الخارجية التي تعمل بشرف في زمن عزّ فيه الشرف. 

 

أهداف قمة القاهرة للسلام 

وأوضحت أن قمة القاهرة للسلام، هي دعوة للسلام يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي غدًا من العاصمة الإدارية الجديدة، لافتة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا إلى هذه القمة أملًا أن تهدأ الأوضاع ويتم وقف إطلاق النار بشكل كامل وأن يتم السماح للمساعدات الإنسانية والإغاثية بالدخول إلى قطاع غزة.

قمة القاهرة للسلام فلسطين القضية الفلسطينية مصر السيسي

الأكثر قراءة

عاجل.. غارات إسرائيلية عنيفة على عدة مناطق فى قطاع غزة

عاجل.. مراسل "القاهرة الإخبارية": مصر تستعد لإدخال المساعدات إلى غزة وسط تحذيرات خطيرة

عاجل.. قوات الاحتلال تقتحم أريحا وتحاصر منزلا فى مخيم عين السلطان

عاجل.. معبر رفح.. شاحنات المساعدات الدوائية والطبية تستعد للدخول إلى غزة (فيديو)

معبر رفح.. تجهيز أكفان ومساعدات طبية استعدادًا لدخول غزة

باحث سياسى سعودى يوضح المتوقع من قمة القاهرة للسلام 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

د هند جاد

يا وحدك

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدًا

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

صور

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

محطة تل أبيب

المزيد

لحظة تسلم إسرائيل رهينتين أمريكيتين من غزة (صورة)

أول صورة لهما.. كواليس استقبال إسرائيل رهينتين أمريكيتين بعد إطلاق سراحهما من غزة

مكتب نتنياهو: الرهينتان المفرج عنهما من غزة فى طريقهما إلى قاعدة عسكرية إسرائيلية