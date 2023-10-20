الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عايدة محيي الدين رئيسا لسكرتارية المرأه والطفل باتحاد العمال

عايدة محيي
عايدة محيي

أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران، قرارًا بتولي عايدة محيي أمينة المرأة بالنقابة العامة للعاملين بالبترول، منصب رئيس سكرتارية أتحاد المرأة والطفل باتحاد عمال مصر.

عمال مصر: عايدة محيي أثبتت على مدار أعوام كثيرة أنها من أكفأ السيدات العاملات

ووصف الاتحاد، عايدة محيي بأنها تستحق هذا المنصب عن جدارة فقد أثبتت على مدار أعوام كثيرة أنها من أكفأ السيدات العاملات، مؤكدا أن لها قوى بارزة في العمل وليس في قطاع البترول فقط، إنما في جميع القطاعات، مشيدا بالأداء المتميز والتغيير الكبير في تغيير ثقافة المرأة سياسيا واجتماعيا والمشاركة الفعالة في جميع الاستحقاقات الدستورية، والدور المجتمعي، بالإضافة للمشاركة في العديد من المؤتمرات، مثل مؤتمرات الشباب، ومؤتمرات منظمة العمل الدولية والعربية، ومؤتمر العمل بجنيف، ممثلا عن المرأة.

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وشغلت عايدة محيي الدين، أمينة المرأة بشركة جاسكو من سنة 2005 حتى الآن، هى خبير مدير عام بشركة جاسكو  بالشئون الإدارية، ونائب رئيس نقابة شركة جاسكو، وأمينة المرأة من 2005 حتى تاريخه، وعضو لجنة المراة فى النقابة العامة من 2005، ونائب رئيس النقابة العامة للبترول لشئون المرأة دورتين من 2018 حتى الآن، ونائب رئيس الاتحاد المحلي للعاصمة الادارية الجديدة، ثم عضو لجنة المرأة بمظمة العمل العربية دورتين حتى تاريخه.

"النقابات العمالية" تشارك اتحاد عمال مصر في وقفة "نصرة فلسطين"

وكان قد تابع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وجماهير عمال مصر ببالغ القلق ما يدور من مجازر دموية ضد أبناء الشعب الفلسطيني من جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وقتل الأطفال الأبرياء بدم بارد وقصف المباني السكنية والمساجد بل والمستشفيات التي تعج بالمصابين والجرحى في إجرام حرب لم يشهد العالم له مثيلا من قبل.

وأكد الاتحاد أن تأييد العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية لتلك المجازر وغض أبصارهم عن حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه وأرضه المحتلة بكل الطرق وفقا للقوانين الدولية، يعد ازدواجية المعايير وتغليب المصالح على حقوق الإنسان التي يزعمون أنهم رعاتها. 

الاتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد جبران عايدة محيي أتحاد المرأة والطفل نقابة البترول الاستحقاقات الدستورية منظمة العمل الدولية

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