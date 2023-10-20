الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس اتحاد عمال مصر: الموقف الذى وُضِعت فيه الدولة لا يصلح مع رئيس مدنى

محمد جبران
محمد جبران

أكد محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، أن مشهد غزة أسقط الأقنعة وأظهر النوايا، وأوضح مدى ولاء الشعب المصري للقيادة المصرية ومناصرته للشعب الفلسطيني.

غزة تحت القصف 

وأكد محمد جبران، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "دي إم سي"، أن القيادة السياسية المصرية أثبتت قوتها الكبيرة وقت الأزمات الكبيرة، حيث تحدثت مصر بكل وضوح عن موقفها مما يحدث في فلسطين، وأن مصر ترفض فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، معبرًا: "مصر قلب الأمة العربية، ونقول للشعب الفلسطيني اصمدوا في أماكنكم ولا تستجيبوا لشعائر العدو".

وتابع: "أمريكا ظهرت على حقيقتها أمام العالم بأكمله بعد مناصرتها الكبيرة لإسرائيل، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية أن تراعي مصالحها الاستراتيجية مع الدول العربية، وذلك لأنها ستكون الخاسر الأكبر في هذه المعركة وليس إسرائيل".

التحدث بلسان الشعب 

وأشار إلى أن القيادة السياسية تتحدث بلسان الشعب المصري باستمرار، والقيادة السياسية تتميز بالخبرة العسكرية، معبرًا: "هذا الموقف الذي وضعت فيه مصر لا يصلح مع رئيس دولة مدني، حيث إن مصر تقع الآن وسط حروب وأزمات كثيرة تحتاج إلى قرارات عسكرية حازمة".

واستطرد: "يجب أن نصطف وراء القيادة السياسية الفترة المقبلة لحين الخروج من هذه الأزمة، وذلك لأن الرئيس السيسي يبعد بالأميال عن أن تتعرض مصر لمواجهة حربية مباشرة مع أي قوة".

محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر غزة تحت القصف دي ام سي فلسطين

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