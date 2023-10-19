الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"النقابات العمالية" تشارك اتحاد عمال مصر في وقفة "نصرة فلسطين"

النقابات العمالية
النقابات العمالية

شاركت النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام، في الوقفات الاحتجاجية التي نظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، من أجل مناصرة فلسطين، والتنديد بالانتهاكات الإسرائيلية بحق الأبرياء في قطاع غزة، والجرائم الوحشية التي تتعمدها إسرائيل، واستهداف المدنيين والمنشآت الصحية، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة الآلاف جراء هذه الانتهاكات.

نظمت الوقفة الاحتجاجية اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023، أمام النقابة العامة وكذلك الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وشارك فيها كافة النقابات العامة، وبحضور أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للعلوم الصحية.

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"عمال مصر" خلف الرئيس.. ويدعمون قراراته بشأن القضية الفلسطينية

وردد المشاركين في الاحتجاجات، هتافات منها "فلسطين يافلسطين احنا معاكو ليوم الدين" و"افتحوا لنا الحدود.. كل المصريين جنود  عايزن ناكل اليهود" و"جاهزين ناكل اليهود".

وأكدت النقابة العامة للعلوم الصحية، على رفضها الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وأن ما يحدث هو جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها، مطالبة المجتمع الدولي لمساندة الشعب الفلسطيني، ومشيرة إلى أن دعا تدعم كافة الجهود التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحل القضية ورأب الصدع في الأحداث الأخيرة، ومشددة على الدور التاريخي لمصر تجاه القضية الفلسطينية، وحلها على أرضها وليس على حساب أي من دول الجوار.

“عيش” وقيادات نقابة الصناعات الغذائية يشاركون الوقفة التضامنية


كما شاركت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية برئاسة النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، ولفيف من قيادات النقابة ورؤساء لجان نقابية وعمال، الوقفة التضامنية التي خرجت صباح اليوم من أمام اتحاد عمال مصر، وذلك للتأكيد علي مساندة عمال مصر للقضية الفلسطينية وقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي أعلن مساندة مصر للقضية دون المساس بأمن مصر القومي. 

اتحاد عمال مصر ينظم وقفة لدعم لفلسطين وتأييد الرئيس السيسي (فيديو)


وتأتي تلك المشاركة بالتزامن مع إعلان النقابة العامة ولجانها النقابية علي مستوي الجمهورية من الاسكندرية حتي اسوان، منح الرئيس عبدالفتاح السيسي تفويض باتخاذ ما يراه من قرارات تتناسب والمرحلة الحالية التي تتطلب من جموع الشعب المصري الالتفاف خلف القيادة السياسية الرشيدة والتي تدير الأزمة منذ اللحظة الاولي بمنتهي الحكمة والثبات بما يخدم القضية الفلسطينية ويعمل علي وقف التصعيد، كما تشيد النقابة بموقف مصر من استضافة قمة مصرية اردنية اليوم للعمل علي وقف التصعيد وفتح ممرات انسانية لدخول المساعدات الي قطاع غزة.

النقابات العمالية

النقابات العمالية
النقابات العمالية
النقابات العمالية
النقابات العمالية
النقابات العمالية
النقابات العمالية
النقابات العمالية
النقابات العمالية
النقابات العمالية
النقابات العمالية
النقابات العمالية
النقابات العمالية
النقابات العمالية
النقابات العمالية
النقابات العمالية
النقابات العمالية
النقابات العمالية
النقابات العمالية
النقابات العمالية
النقابات العمالية
النقابة العامة للعلوم الصحية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر غزة إسرائيل الوقفة الاحتجاجية

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