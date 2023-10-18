الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اتحاد العمال يعلن دعمه موقف رئيس الجمهورية في الدفاع عن سيادة الوطن

الاتحاد العام لنقابات
الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

تابع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وجماهير عمال مصر ببالغ القلق ما يدور من مجازر دموية ضد أبناء الشعب الفلسطيني من جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وقتل الأطفال الأبرياء بدم بارد وقصف المباني السكنية والمساجد بل والمستشفيات التي تعج بالمصابين والجرحى في إجرام حرب لم يشهد العالم له مثيلا من قبل.

وقفة تضامنية بمشيخة الأزهر دعمًا للأشقاء في قطاع غزة

ازدواجية معايير حقوق الإنسان

وأكد الاتحاد أن تأييد العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية لتلك المجازر وغض أبصارهم عن حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه وأرضه المحتلة بكل الطرق وفقا للقوانين الدولية، يعد ازدواجية المعايير وتغليب المصالح على حقوق الإنسان التي يزعمون أنهم رعاتها. 

رفض مخطط تهجير أبناء غزة

كما تابع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وبكل اهتمام التصريحات التي أدلى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورفضه الكامل لأي مخطط لتهجير أبناء قطاع غزة إلى أرض سيناء، واختراق السيادة المصرية، وهو بهذه التصريحات يوافق إرادة أكثر من مائة مليون مصري مستعدون لتقديم أنفسهم فداءً للدفاع عن أرضهم التي استردوها بعد انتصار مجيد منذ خمسون عامًا.

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دعم قرارات الرئيس السيسي

وشدد على دعم عمال مصر قرارات الرئيس ويقفون صفا واحدا خلف قيادتهم السياسية وجيش مصر العظيم في موقفهم المشرف الرافض لأية اعتداءات على شبر واحد أو حبة رمل من أراضي الوطن. وعمال مصر في طليعة الصفوف التي تهب للوقوف تنديدًا بالاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة والوقوف أمام أية مخططات تستهدف أرض مصر أو شعبها أو سيادتها وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وحرمانه من الوطن.

وتابع: سيظل عمال مصر دائمًا داعمين مؤيدين القضية الفلسطينية العادلة وللشعب الفلسطيني الحبيب، يؤيدون حقهم في إقامة دولتهم على أراضيهم وعاصمتها القدس الشرقية.

اتحاد العمال نقابات غزة الإحتلال الإسرائيلي قطاع غزة

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