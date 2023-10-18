الأربعاء 18 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

وقفة تضامنية بمشيخة الأزهر دعمًا للأشقاء في قطاع غزة

جانب من الوقفة
جانب من الوقفة

نظمت مشيخة الأزهر، اليوم الأربعاء، وقفة تضامنية مع إخواننا الفلسطينين في غزة الذين يتعرضون لإرهاب الكيان الصهيونى والذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء والآف المصابين، وللتعبير على الرفض القاطع للأعمال الوحشية والبربرية التي ارتكبها الكيان الصهيوني في حق الأطفال والنساء العزل والأبرياء في غزة، وآخرها تلك الجريمة الشنعاء التي ارتكبها أمس، بقصف مستشفى المعمدان، في مشهد كان بمثابة الإعلان عن موت الضمير العالمي.

وفي السياق نفسه، نظمت مشيخة الأزهر، بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد كبير من العاملين بمشيخة الأزهر الشريف والقطاعات الرئيسية، لصالح إخواننا المصابين في غزة، إسهاما منهم في تقديم أقل القليل من الدعم، واستكمالا لما بذله الأزهر الشريف من جهود دعما لإخواننا الفلسطينيين.

وأطلق الأزهر نداءً إلى الأمة العربية والإسلامية لإعادة النظر جذريًّا في الاعتماد على الغرب الأوروبي الأمريكي المتغطرس، مشددا على أنَّ الغرب بكل ما يملك من طاقاتٍ عسكريةٍ وآلاتٍ تدميريةٍ ضعيف وخائف حين يلقا الفلسطينيين على أرضهم، فهو يقاتلُ على أرضٍ غير أرضه ويدافع عن عقائد وأيديولوجيات بالية عفا عليها الزمن.

وطالب الأزهر الأمة الإسلامية أن تستثمر ما حباها الله به من قوة وأموال وثروات وما تملكه من عُدةٍ وعتادٍ، وأن تقف به خلف فلسطين وشعبها المظلوم الذي يواجه عدوًّا فقد الضَّمير والشعور والإحساس، وأدار ظهرَه للإنسانيَّة والأخلاق وكل تعاليم الرسل والأنبياء.

مشيخة الأزهر وقفة تضامنية الفلسطينين في غزة الكيان الصهيوني

مواد متعلقة

مركز الأزهر يفضح أكاذيب الإعلام الغربي ويوجه 13 رسالة لنصرة القضية الفلسطينية

باكستان: ينبغي أن تكون المنصات عبر الإنترنت أدوات قوية لنشر الفتاوى بشكل موثوق

مفتي أوزبكستان:أنشأنا مركزًا للفتوى يجيب على الأسئلة والاستفتاءات كتابيًّا وشفويًّا

مفتي كازاخستان : الإسلام دين يدعو البشرية إلى الخير والوحدة والازدهار

مفتى تونس: الفلسطينيون فضلوا الموت فوق أرضهم عن الخنوع للاحتلال

قاضي قضاة فلسطين بمؤتمر الإفتاء العالمي: لن نرحل من أرضنا.. وسنبقى ما بقي التين والزيتون

وزير الشئون الدينية بالجزائر: القدس مؤيدة من الله.. وعقلاء الأمة سند ومدد لها

عمر الدرعي يزف البُشرى عن مبادرة لمجلس الإمارات للإفتاء في التعامل مع المستقبل

الأكثر قراءة

"مرابطون حتى الإغاثة".. وقفة أمام معبر رفح دعما لغزة ضد الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

4 أدلة تفند الأكاذيب.. لماذا تتنصل إسرائيل من هجوم المسشتفى الأهلى المعمدانى؟

عاجل.. مكتب نتنياهو: إسرائيل لن تمنع مصر من إيصال المساعدات للفلسطينيين فى غزة

إسرائيل تجلى سفيريها من مصر والمغرب

قيادي بـ"حماس" يفضح المخطط الأمريكي الإسرائيلي لتهجير نصف سكان قطاع غزة

بايدن: اتفاق مع إسرائيل على السماح بتحرك المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

تسوية.. لا تصفية!

جلال حمام

رسائل الرئيس السيسي إلى العالم

لواء.حمدى البطران

مصر.. وصفقة القرن

خالد حريب

مصر ترفض بحسم مخطط تهجير الغزاوية لسيناء

حسين دعسة

المجزرة الصهيونية فى المستشفى المعمدانى: القنابل الأمريكية بيد الجيش الإسرائيلى

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس حول أحداث فلسطين

إبراهيم داود

استدعاء آدم حنين

مؤمن المحمدي

المدلسة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. مكتب نتنياهو: إسرائيل لن تمنع مصر من إيصال المساعدات للفلسطينيين فى غزة

بايدن: طلبت من إسرائيل التعاون مع الصليب الأحمر لزيارة الرهائن

وزير الخارجية: نُصر على دخول المساعدات لغزة.. وعلى الاحتلال مراعاة حقوق الفلسطينيين