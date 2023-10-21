دعاء وأذكار الفجر السبت 21-10-2023 من أكثر الكلمات بحثا عبر موقع جوجل خلال الساعات الأولى من السحر، حيث يرغب عدد كبير في إحياء الليل والدعاء والصلاة والتسبيح طلبا للرزق الحلال ورغبة في البعد عن النار والاستعانة بالله سبحانه وتعالى في كافة الأمور.



دعاء وأذكار الفجر السبت 21-10-2023

هناك العديد من الصيغ التي توضح دعاء وأذكار الفجر السبت 21-10-2023، وفقا لما ورد ذكره في الكتاب والسنة للتقرب من الله عز وجل بصالح الأعمال والدعاء طمعا في خير الدنيا والآخرة وهى كما يلي:-



اللهم إنا نسألك أن تسوق إلينا من الرزق ما يغنينا.. وتنزل علينا من بركاتك ما يكفينا.. وتدفع عنا من النقمة ما يؤذينا.. وترزقنا من العافية ما يشفينا.. وتبارك لما في ذريتنا وأهالينا.. وتدخلنا في نعيم جنتك أجمعين.. اللهم زدنا نورا في الوجه.. وسعة في الرزق.. ومحبة في قلوب الخلق.

اللهم يا فاتح الأبواب.. ويا منزل الكتاب.. ويا جامع الأحباب.. ارزقني رزقا كالامطار.. حين تصب.. وأجمعنا بكل من نحب.. وهون علينا كل صعب.. واجعل أيامنا سعيدة.. واعمارنا مديدة.. واجعل لنا من كل هم فرجا.. ومن كل ضيق مخرجا.

اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا.. وتزكية بها أعمالنا.. وتلهمنا بها رشدنا.. وتصلح بها أحوالنا.. وتذهب بها همومنا.. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل بلاء عافية.. ومن كل ضيق مخرجا.. اللهم ادخل السكينة إلى قلوبنا والمحبة في نفوسنا.

اللهم الهمني ابتسامة لا تغيب.. وصبرا لا ينفد.. وروحا بك متعلقة.. وحمدا لك لا ينقطع.. نستودعك يا الله أدعية فاضت بها القلوب.. فاستجب لنا يا كريم.. يا علام الغيوب.. وبشرنا بما يفرح القلوب.. اللهم اجعلني أسعد خلقك.. وأقرب عبادك لديك.. اللهم اجعل لنا في كل دعوة إجابة.



اللهم انت ربي لا يخفى عليك ما في قلبي.. اللهم طمأنينة منك.. وغنى بك.. يارب أعوذ بك من ضيق القلوب.. وشعور لا يشكى ولا يفهم.. اللهم ارح قلبي بما أنت أعلم به مني.. ولا تجعلني اشكي لمن لا يخشى علي من الحزن.