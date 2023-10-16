الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أبرز أدعية الصباح اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023

دعاء الصباح
دعاء الصباح

مع بداية الساعات المبكرة الصباحية يحرص الكثير من المسلمين على معرفة أبرز أدعية الصباح اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023 عبر جوجل، لترديد الأدعية والأذكار، وبحثا عن الرزق وراحة البال، والتقرب من الله عز وجل.

 

أبرز أدعية الصباح اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير .. أبرز أدعية الصباح اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023

يارب أناجيك وأنت السامع للدعاء، اللهم يا حي يا قيوم انتقم ممن ظلمني شر انتقام واجعله آية للناس.
اللهم في هذا الوقت المبارك نجيني من الظلم والقهر واجعل كيد الظالمين في نحرهم.
اللهم إني مظلوم ومغلوب على أمري فاجعلي مخرجًا ولا تسلط علي من لا يخافك ولا يرحمني.
يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، انصرني على من ظلمني وأظهر الحق بقوة لا حول ولا قوة إلا باللة العلي العظيم.
حسبي الله ونعم الوكيل، فوضت أمري فيمن ظلمني على الله هو نعم المنتقم.
اللهم انزل غضبك وسخطك على من ظلمني وابتليه بمقدار ما ظلمني إنك أنت العدل الجبار المنتقم.
يا ذا الجلال والإكرام أدعوك وأنا مظلوم مقهور مجبور على ما أنا فيه، فأخرجني من كيد الظالمين، واجعل تدبيرهم تدميرهم.
اللهم اسندت ظهري إليك أنت حسبي ونعم الوكيل فارفع عني الظلم وانتقم ممن ظلمني وسلط عليه البلاء ليل نهار.

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اللهم فوضتك أمري كله، فجمّله خيرًا بما شئت، واجعلني يا رب ممن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعاءه فأجبته.
اللَّهُمَّ افْتَحْ لي أبْوابَ رَحْمَتِكَ.
يا حيُّ يا قيُّومُ، برَحمتِكَ أستَغيثُ، أصلِح لي شأني كُلَّهُ، ولا تَكِلني إلى نَفسي طرفةَ عينٍ، اللهمّ اغفر لي ما قدّمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، وما ‏أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخّر، وأنت على كلّ شيءٍ قدير.
اللهم لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين.
اللهم إني توكلت عليك فأعنّي، ووفقني، واجبر خاطري، جبرًا أنت وليّه.
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
الحمد لله أصبحنا  على ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده.
ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
يا رب الستر من الفضيحة فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض.

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