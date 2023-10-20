موقع الزمالة المصرية تقديم الطلبات للأطباء المصريين

يوفر موقع الزمالة المصرية تقديم الطلبات للطبيب الحر والذي يستطيع التسجيل للحصول على الزمالة المصرية وفق الشروط التي وضعتها اللجنة العليا للتخصصات الطبية لدفعة أغسطس 2023، ويستطيع الراغبون في تقديم الطلبات عبر موقع الزمالة المصرية، اتباع الخطوات التي سيتم عرضها في التقرير التالي.

موقع الزمالة المصرية تقديم الطلبات

يمكن تقديم الطلبات للزمالة المصرية من خلال الموقع الإلكتروني اللجنة العليا للتخصصات الطبية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

أولا قم بزيارة موقع اللجنة العليا للتخصصات الطبية موقع الزمالة المصرية بالضغط على الرابط التالي https://egyfellow.com، قم بإنشاء حساب على الموقع الإلكتروني من خلال النقر على زر تسجيل، أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور، انقرعلى "تسجيل".

ثانيًا قم بتعبئة نموذج التقديم، واختر التخصص الذي ترغب في التقدم له.

أدخل جميع المعلومات المطلوبة في النموذج، قم بتحميل المستندات المطلوبة، قم بدفع رسوم التقديم.

ثالثًا قم بتحميل المستندات المطلوبة وهي شهادة التخرج من كلية الطب، شهادة الميلاد، جواز السفر، شهادات الخبرة العملية، شهادات الدورات التدريبية، خطابات التوصية.

رابعًا قم بدفع رسوم التقديم رسوم التقديم للزمالة المصرية هي 500 جنيه مصري، يمكن دفع الرسوم إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني.

موعد تقديم الطلبات

يتاح الان موقع الزمالة المصرية تقديم الطلبات للطبيب الحر بجميع مؤهلاته، وبدأ تقديم الطلبات للزمالة المصرية في 31 أغسطس 2023، وسيتم الإعلان عن نتائج القبول للزمالة المصرية في 31 أكتوبر 2023.

وحدد موقع الزمالة المصرية شروط تقديم الطلبات، فيجب أن يكون المتقدم للزمالة المصرية حاصلًا على شهادة التخرج من كلية الطب بتقدير جيد على الأقل، حاصلًا على شهادة الميلاد المصرية، وجواز سفر مصري ساري المفعولن وأن يكون حاصلًا على شهادات الخبرة العملية والشهادات التدريبية ذات الصلة بالتخصص الذي يرغب في التقدم له، وحاصلًا على خطابات توصية من أساتذة أو مدربين ذوي خبرة في مجال التخصص الذي يرغب في التقدم له.