للتسجيل في القرعة.. رابط موقع وزارة الداخلية للحج 1445 هـ 

زاد البحث عن رابط موقع وزارة الداخلية للحج 1445 هـ من قبل الملايين من المسلمين الراغبين في أداء مناسك الحج هذا العام خلال الفترة التي خصصتها وزارة الداخلية لهم لتسجيل بياناتهم للحصول على تأشيرة من خلال بوابة الحج والعمرة المصرية.

رابط موقع وزارة الداخلية للحج 1445 هـ

خصصت وزارة الداخلية المصرية موقعا إلكترونيا لاستقبال طلبات الحصول على تأشيرة الحج من المصريين الراغبين في أداء مناسك الفريضة للعام 1445/2024 والتي ينتظرها الملايين من جميع محافظات الجمهورية من العام إلى العام للفوز بها طمعان لمغفرة الذنوب وثواب أداء الفريضة.

يمكن للملايين من المصريين التقديم للحصول على تأشيرة الحج من خلال أقسام الشرطة دون التقيد بمحل الإقامة أو من خلال بوابة وزارة الداخلية من خلال هذا الرابط (من هنا) وإدخال البيانات اللازمة عن المتقدم وعمره ومحافظة إقامته ورقم بطاقة الرقم القومي أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية عبر رقم 02-27983000.

موعد التقديم على قرعة الحج 1445/2024

فتحت وزارة الداخلية المصرية رابط موقع وزارة الداخلية للحج 1445 هـ خلال الفترة من يوم السبت الموافق 21 - 10 - 2023 وحتى يوم الاثنين الموافق 6 - 11 - 2023 وفقا للمواعيد المحددة في البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية الذي أعلنت فيه بدء قبول طلبات أداء فريضة الحج خلال العام الحالي.

يدخل المتقدم لأداء فريضة الحج بياناته الشخصية والتي تتلخص في (الاسم الرباعي بالكامل، الرقم القومي المكون من 14 رقم، رقم الهاتف المحمول، تقرير طبي يوضح الحالة الصحية للمتقدم بالتفصيل، رقم هاتف محمول لأحد أقارب المتقدم للتواصل معه في حالة الضرورة).

شروط أداء فريضة الحج 2024

1- لا يجوز تنازل الفائز بالقرعة أو توريثها إلا لأحد الوالدين فقط.

2- ألا يكون المتقدم قد سبق عليه أداء مناسك الحج طوال حياته.

3 - لا تقبل طلبات التنازل عن فريضة الحج لأحد الوالدين أو استبدال المرافق لكبار السن عقب انتهاء الفترة الزمنية المحددة لسداد تكاليف الحج.

4 - لا يجوز العدول عن التنازل لأحد الوالدين وإلا تلغى الفرصة.

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