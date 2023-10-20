الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة فقط

مخالفات المرور
مخالفات المرور

ننشر لكم خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2023، حيث يبحث عنها السائقين وملاكي السيارت عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، شهريًا، وأتاحت خدمات المرور إمكانية الاستعلام عن المخالفات المرورية مجانًا من خلال موقع النيابة العامة دون الحاجة لوحدات المرور.

وفي السطور التالية نستعرض لكم خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2023.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 مجانا

وفي هذا الإطار، يستطيع سائق السيارة أو المركبة الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 مجانًا، عبر اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني لخدمات المرور عبر الرابط التالي: 
https://traffic.moi.gov.eg/Arabic/OurServices/Pages/EServices.aspx
الخطوة الثانية: الضغط على الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات.
الخطوة الثالثة: الضغط على كلمة «استمرار».
الخطوة الرابعة: كتابة أرقام الرخصة أو الحروف فقط، وفي حالة اختيارك للأرقام يتعين عليك اختيار المحافظة وتسجيل رقم الرخصة.
الخطوة الخامسة: ا لضغط على إجمالي المخالفات.
الخطوة السادسة: يظهر أمامك في بضع ثوانٍ قيمة مخالفات المركبة.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 عبر موقع النيابة العامة

وفي هذا الصدد، نقدم لكم خطوات الإستعلام عن مخالفات المرور 2023 عبر موقع النيابة العامة، من خلال اتباع الخطوات كما يلي:

خطوة أولي "1": تسجيل الدخول على الموقع الرسمي لـ موقع النيابة العامة من خلال الرابط التالي: 
https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal/pages_publicservices/trafficservices
خطوة ثانية "2": الضغط على كلمة بيانات المرور.
خطوة ثالثة "3": الضغط على كلمة الاستعلام عن مخالفات المرور.
خطوة رابعة "4": تسجيل رقم اللوحة المعدنية الخاصة بالسيارة.
خطوة خامسة "5": الضغط على كلمة (عرض إجمالي مخالفات المرور) للاطّلاع على مخالفات المرور كاملة.

خطوات التظلم على مخالفات المرور بالرقم القومي 2023

أولًا: تسجيل الدخول عبر الموقع الخاص نيابة المرور عبر الرابط التالي:
https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal/pages_publicservices/trafficservices.
ثانيًا: اختيار نوع التظلم الذي يتم الاستعلام عليه سوا كان للسيارة أو رخصة القيادة.
ثالثًا: تسجيل الرقم القومي في الخانة المخصصة لها بعدها الضغط على كلمة تفاصيل المخالفة.
رابعًا: يظهر أمامك على الشاشة جميع المخالفات التي تم ارتكابها بعدها الضغط على «موافق».
خامسًا: الضغط على كلمة «إرسال الطلب» لتظهر على الشاشة إيصال التظلم، والرقم الخاص بالخدمة.
سادسًا: إرسال نتيجة التظلم على مخالفات الرخصة في رسالة عبر رقم هاتفك المحمول الذي تم تسجيله.

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