تحتفل الفنانة سمية الخشاب بعيد ميلادها الـ 57 عامًا، فهي من مواليد 20 أكتوبر 1966 عامًا وولدت بمحافظة الإسكندرية.

وتنتمي الفنانة سمية الخشاب لمواليد برج الميزان الذين يمتازون بشخصيتهم القوية والمميزة عن باقي الأبراج الأخرى، لذلك تمتلك سمية الخشاب شخصية جذابه محبه للحياة والضحك.

وتزامنًا مع احتفال الفنانة سمية الخشاب بعيد ميلادها اليوم الجمعة، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير معلومات وتفاصيل لا تعرفها عن مواليد برج الميزان، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

في عيد ميلاد سمية الخشاب.. إليكم طرق لفت نظر امرأة الميزان

يعرف عن شخصية سمية الخشاب أنها من ضمن الأشخاص الذين يتأثرون بسهولة ولديهم عشق للتفاصيل في كل شئ، ويعرف عن مواليد برج الميزان لا يسامح من يظلمها.

في عيد ميلاد سمية الخشاب.. إليكم طرق لفت نظر امرأة الميزان

ويتميز مواليد برج الميزان بالجرأة ويستطيع أن يأخذ حقه بصورة قوية دون تردد او خوف من أحد، لذلك هو من ضمن الأبراج التي يصعب إرضاؤها، ويبحث دائمًا عن إرضاء نفسه أولًا وليس إرضاء من حولة، لذلك يصفه البعض بالأناني والمتسلط.

في عيد ميلاد سمية الخشاب.. إليكم طرق لفت نظر امرأة الميزان

رغم أن مواليد برج الميزان مشاعرهم تسوقهم إلا أنهم يستطيعون وقف مشاعرهم عند الخذل أو الشعور بالحزن، لذلك يحتفظ برج الميزان بمشاعره لمن يستحقه، ويستطيع أن يدخل في عدد من العلاقات إذا كانت رومانسية أو صداقة، فهو صاحب شخصية اجتماعية لا يحب الشعور بالوحدة.

في عيد ميلاد سمية الخشاب.. إليكم طرق لفت نظر امرأة الميزان

ومن ضمن طرق لفت نظر امرأة الميزان هو إعطاءها ما تبحث عنها من هدايا وكلام رومانسي واهتمام حتى تنال قلب امرأة الميزان لأنها تعشق من يقدرها ويحتوي ضعفها الذي لا يتناسب مع شخصيتها القوية القادرة على تخطي صعاب الحياة وحدها دون دعم أحد من الأهل أو الأصدقاء او الأقارب، وذلك لأنه يفعل المستحيل من أجل إسعاد شريكه ليعطيه السعادة التي يستحقها.