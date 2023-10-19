تضامنًا مع القضية الفلسطينية.. سمية الخشاب: اللهم احفظ اخواتنا في فلسطين

أعلنت الفنانة سمية الخشاب عن تضامنها مع القضية الفلسطينية، وتعاطفها مع شعب فلسطين وغزة، وذلك بعد الهجوم الشرس من قبل الكيان الصهيوني الغاشم.

وشاركت “سمية” منشور لها عبر حسابها الرسمي على انستجرام وعلقت قائلة: “اللهم احفظ اخواتنا في فلسطين واحفظ شعبها أمين يا رب العالمين، يا قادر على كل شئ يا رحمن يا رحيم”.

وفي وقتٍ سابق، أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا صحفيًا لدعم تصريحات الرئيس السيسي حول تطورات الأوضاع في غزة.

وجاء في البيان: “نثمن وندعم تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلى المؤسف الذي يستهدف العزل من المدنيين وبلغ استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة، في مخالفة صارخة لكل الأعراف والمواثيق الحقيقية”.

وأضاف البيان: "إن موقف مصر الراسخ إنما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية وبما يعمل على حماية الأمن القومي المصري وبسط السيادة الوطنية على كل الأراضي المصرية أهمها وأولها وآخرها أرض الفيروز سيناء".