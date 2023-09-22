بعد انتهاء التصوير.. "أرواح خفية" يدخل مرحلة المونتاج والعرض "أوف سيزون"

يعكف المخرج ابرام نشأت على الانتهاء من مرحلة المونتاج والمكساج لمسلسل “أرواح خفية” بطولة الفنانة سمية الخشاب، والمقرر عرضه خلال موسم الشتاء المقبل ضمن قائمة “الأوف سيزون”.

وانتهى صناع مسلسل “أرواح خفية” منذ أيام، من جلسات التصوير بمنطقة شبرامنت بالجيزة، ومن المفترض عرضه خلال الفترة المقبلة.

ويضم “أرواح خفية” مجموعة من الفنانين، منهم: سمية الخشاب، نضال الشافعي، منذر رياحنة، نهلة سلامة، فراس سعيد، والعمل من تأليف سوسن عامر، وإخراج إبرام، وتدور أحداثه حول المدرسة لارا التي تجسد دورها سمية الخشاب.

جدير بالذكر أن أخر أعمال سمية الخشاب كان مسلسل "موسى" بطولة كل من محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، حمدى الوزير، محمد ريحانة وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.

“اركب على الموجة” آخر أعمالها الغنائية

وطرحت سمية الخشاب مؤخرًا، أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “أركب على الموجة” التي تعود بها إلى الغناء بعد غياب عامين، حيث إن آخر أغانيها كانت “أوعدك” التي كانت مع المطرب عمر كمال، والأغنية تعبر عن الصيف والإجازات والبحر.

وتقول كلمات الأغنية:

اركب على الموجة حرانة محتاجة تكييف، يا جماعة مش عارفة أعيش، أنا في الطيارة رايحة المالديف، أنا جوة الميه هقضي الصيف، الخنقة خلاص هتموتني محتاجة البحر يفرفشني، أنا نفسي الموجة دي تخبطني، وأركب على الموجة، هاعمل هوجة وأركب على الموجة..