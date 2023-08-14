الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

سمية الخشاب عن «أركب على الموجة»: مشاهد الرمال أرهقتني (صور)

سمية
سمية

أعربت الفنانة سمية الخشاب، عن سعادتها بنجاح اغنيتها الجديدة “أركب على الموجة”، والتي تعاونت خلالها مع المخرج إبرام نشأت، وقامت بتصويرها على طريقة الفيديو كليب في الغردقة.

وأشارت “سمية” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أنها وافقت على الاغنية بعد سماع كلماتها وعلقت: “الأغنية مليانة فرفشة وشقاوة”، وأكدت أن تصوير الأغنية كان مرهقًا، بسبب مشاهد الرمل التي كانت تنزل للتصوير بداخلها لساعات عديدة.

واكدت سمية، أن الاغنية تشبهها بشكل كبير للغاية لما فيها من كلمات مميزة وتدعو للبهجة، لافتة الى ان الاغنية جريئة للغاية وهو ما جعلها توافق على تقديمها .

وقالت “الخشاب” إن الجمهور يتذوق العمل الفني الجيد، خاصة اننا في موسم صيفي حار، مُشيرًة إلى أن فكرة الاغنية كانت تميل لكسر هذه الاجواء.

وعن جلسات التصوير، قالت :"التصوير كان مكس بين الكروما والبحر بالغردقة، والاستعرضات كنا نحاول ان نقدم شكل سريع وسل لتقليده، لذا ظهرت بهذا الشكل والطريقة التي لاقت اعجاب الناس" .

“اركب على الموجة”

كتب كلماتها كريم تايسون، وهي ألحان وتوزيع موزة، والمقرر طرحها الجمعة بعد انتهاء عمليات المونتاج، عبر قناتها الخاصة على موقع يوتيوب.

كلمات أغنية "أركب ع الموجة"

“حد يساعدني أروح البحر بسرعة عشان حرانة اوي، احضر شنطة الهدوم واروح اركب طيارة، الشنطة فيها زمزمية ومعاها السنارة، لمحت البحر فتحت الكاميرا ويلا مغامرة اركب على الموجة، وحاعمل هوجة، حرانة محتاجة تكييف، يا جماعة مش عارفة أعيش، أنا في الطيارة رايحة المالديف، أنا جوة الميه هقضي الصيف، الخنقة خلاص هتموتني، محتاجة البحر يفرفشني، أنا نفسي الموجة دي تخبطني، وأركب على الموجة، هاعمل هوجة وأركب على الموجة”.

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الخشاب أغنيتها الجديدة الفنانة سمية الخشاب المخرج إبرام نشأت بشكل كبير المخرج الفيديو كليب سمية الخشاب

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