الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

سمية الخشاب تعود للقاهرة لاستئناف تصوير مسلسل "أرواح خفية"

سمية الخشاب
سمية الخشاب

عادت الفنانة سمية الخشاب لاستكمال تصوير أحداث مسلسلها «أرواح خفية» بالقاهرة، بعد نجاح اجدد كليباتها الغنائية بعنوان «اركب على الموجة» والذي تم تصويره بمدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر.

 

فريق عمل مسلسل أرواح خفية

وتوجه فريق عمل المسلسل وعلى رأسهم: المشرف العام على الإنتاج مينا المصري والفنانين: نضال الشافعي، فراس سعيد، نهى رأفت، وعمرو يسري، بالتهنئة للفنانة سمية الخشاب والمخرج ابرام نشأت على الكليب وردود فعل الجمهور عليه، وتمنوا لهما تحقيق نجاح مماثل لـ «أرواح خفية» فهي بطلة المسلسل وهو مخرجه.

وصرح المخرج إبرام نشأت بأن الفنانة سمية الخشاب ممثلة عظيمة وهو يحب العمل معها والحمد لله هذا العام جمعهما ثلاثة اعمال فنية: مسلسل «أرواح خفية» والذي يتوقع له النجاح مثل الكليب الذي تم طرحها مؤخرا وكذلك الفيلم السينمائي الذي يتبقى به يوم واحد تصوير.  

ونفى إبرام الشائعة التي أثيرت أن يكون قد ترشح هو أو الفنانة سمية الخشاب للتعاقد على مسلسل “طبيبة شرعية”، وتمنى كل الخير لشركة إنتاج المسلسل وفريق عمله.

من جهته، أوضح مينا المصري، أن تصوير مسلسل «أرواح خفية» مستمر على قدم وساق خلال الفترة الحالية، حيث لدينا مشاهد سيتم تصويرها في إحدى المدارس ثم مدينة الإنتاج الإعلامي وبعض المشاهد الخارجية والداخلية.

وأشار مينا إلى أن المخرج إبرام نشأت هو بمثابة أخ له وأنا ما يقال أن لوكيشن المسلسل به مشاكل أو أن المسلسل متوقف هي مجرد شائعات نتيجة النجاحات الكثيرة التي حققتها شركة «رمسيس» الفترة الماضية ومازالت تحققها.

وطرحت الفنانة سمية الخشاب مؤخرا كليب أغنيتها الجديدة موجة، عبر موقع يوتيوب.

 وتعاونت الخشاب مع المخرج إبرام نشأت، والأغنية قام بكتابة كلماتها كريم تايسون، وهى من ألحان وتوزيع موزة.

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